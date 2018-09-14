Берлин доверяет выводам Лондона по делу об отравлении Скрипалей

Об этом заявил глава МИДа ФРГ Хайко Маас. В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к событиям в Солсбери, поэтому, как считает министр, говорить о совершении ими преступления нельзя.