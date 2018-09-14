Берлин доверяет выводам Лондона по делу об отравлении Скрипалей
Об этом заявил глава МИДа ФРГ Хайко Маас. В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к событиям в Солсбери, поэтому, как считает министр, говорить о совершении ими преступления нельзя.
Комментарии9
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rodom_neotkuda 14 сентября 2018 | 19:06
2х2=4
а мы не согласны! до сих пор не предоставлено никаких доказательств
kottigr1 14 сентября 2018 | 19:11
rodom_neotkuda: ГРУ хотя бы какую нибудь биографию своим "чистильщикам" сделало бы, перед тем как их в телевизор вышвыривать..
Стремно слушать от них байки где они себя представляют простыми дебилами, которые не имеют родственников, знакомых, коллег по работе, сокурсников, одноклассников.. Не нашлось даже тех кто с ними рядом на детсадовских горшках сидел во всей России ..Люди из ниоткуда.
splin2 14 сентября 2018 | 19:13
kottigr1: Выходит, что Симоньян напрасно потела вместе с двумя "гомиками".
novyrusich 14 сентября 2018 | 19:12
rodom_neotkuda: Ну и что, что баба Яга против?
Голубок, на тебя давно наложили с прибором.
То что ты считаешь, что доказательств не представлено не имеет значения.
Преступник практически никогда не согласен с доказательствами его преступления.
А доказательства представлены и все независимые наблюдатели сочли их убедительными и неопровержимыми.
hastings 14 сентября 2018 | 19:14
rodom_neotkuda: именно. У нас в поселке вообще никто выводам Лондона не доверяет!
На выходных сделаем чучело Терезы Мей и закидаем его навозом, что б знали, как нас запугивать!
eniro 14 сентября 2018 | 19:08
Серега! Проснись! Обвиняют Россию, а ты все дурачком прикидываешься.
ugiazov 14 сентября 2018 | 19:09
Доказательства обещают представить в суде.
eyjafjallajoekull 14 сентября 2018 | 19:14
ugiazov: В судке. В смысле: "Горшочек вари!"
ura_123 14 сентября 2018 | 19:12
Только ватаны упорно верещат #этонемы!