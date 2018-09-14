Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов пришел в сознание спустя три дня после того, как попал в реанимацию
Об этом его родственники сообщили сайту «Медуза». Они подозревают, что Верзилов был отравлен. Он по-прежнему остается в реанимации.
Сегодня озабоченность в связи с госпитализацией Петра Верзилова выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Участник Pussy Riot имеет, в том числе, канадское гражданство. Трюдо сказал, что с учетом действий русских в Великобритании относится к этому очень серьезно.
Комментарии5
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unprejudiced 14 сентября 2018 | 19:05
думаю имеет смысл на месте властей сделать заявление что этот персонаж был отравлен боевым отравляющим веществом британского производства. затем найти ближайший к дате госпитализации рейс из Лондона, тыкнуть двоих приезжих оттуда и объявить что это они отравили нашего гражданина.
hastings 14 сентября 2018 | 19:11
unprejudiced: есть ли тут политика? Мы как то с соседом выпивали и у него потом схожие симптомы были, тоже в больничку увезли. Я то протошнился и не заболел. Такой вот нам урок был, что водку по 55р. за бутылку лучше не брать.
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 19:12
Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов пришел в сознание спустя три дня после того, как попал в реанимацию...
Впервые за тридцать лет? Покажите ему видео из Зоологического музея, где он теребит свой не вставший пистон, это будет настоящий шок для него.
bereshliberalivjamu 14 сентября 2018 | 19:14
unprejudiced: Если британцы травонут верзилова их с песнями к трапу проводим и по шоколадке
dyymm 14 сентября 2018 | 19:07
Наркотики до добра не доведут, Петя...