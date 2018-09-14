Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов пришел в сознание спустя три дня после того, как попал в реанимацию...

Об этом его родственники сообщили сайту «Медуза». Они подозревают, что Верзилов был отравлен. Он по-прежнему остается в реанимации.

Сегодня озабоченность в связи с госпитализацией Петра Верзилова выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Участник Pussy Riot имеет, в том числе, канадское гражданство. Трюдо сказал, что с учетом действий русских в Великобритании относится к этому очень серьезно.