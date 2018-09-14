Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт частично признал свою вину по ряду обвинений, которые должны были рассматривать в рамках второго судебного процесса против него. Об этом он заявил на заседании суда, которое сейчас проходит в Вашингтоне.

Пол Манафорт хочет избежать нового судебного разбирательства, и поэтому согласился признать себя виновным по двум пунктам: в сговоре против Соединенных Штатов, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию — посредством оказания влияния на свидетелей. Как сообщает агентство Reuters, он также заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года. Как отмечается, Манафорт согласился на отчуждение части своей собственности – это также было обязательным условием сделки со следствием, которая позволит не начинать второй процесс – он должен был стартовать в начале следующей недели. По этому делу Манафорту вменяли семь эпизодов, в том числе отмывание десятков миллионов долларов, а также работа на Украине в качестве незарегистрированного иностранного агента «Партии регионов» и экс-президента Виктора Януковича и лоббирование его интересов. В рамках сделки со следствием число обвинений сократилось до двух.

Напомним, что по итогам первого судебного разбирательства против Пола Манафорта он был осужден за укрывательство от налогов и финансовое мошенничество. Только за это ему может грозить до 30-ти лет тюрьмы