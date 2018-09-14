На станции московского метро «Лубянка» 80-летняя женщина упала на рельсы

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на полицию, она осталась жива. У пострадавшей ушибы и болевой шок. Из-за происшествия был сбой в движении поездов на красной ветке. Сейчас, по данным столичной подземки, поезда ходят по расписанию.

Это уже второй за день случай падения пассажира на рельсы. Первый произошел утром на станции «Боровицкая». 30-летняя женщина получила переломы и черепно-мозговую травму. В полиции сказали, что она была пьяна.