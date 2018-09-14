Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признал вину по двум эпизодам – в заговоре против США и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы. Прежде сообщалось, что по этому делу Манафорту вменялось семь эпизодов.