Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признал вину по двум эпизодам
Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признал вину по двум эпизодам – в заговоре против США и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы. Прежде сообщалось, что по этому делу Манафорту вменялось семь эпизодов.
Комментарии2
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eniro 14 сентября 2018 | 18:45
Этого достаточно до конца жизни писать мемуары, без оплаты счетов.
nns33 14 сентября 2018 | 18:46
И на чью же мельницу он " лил воду"?