Z Архив новостей новости
5 25 6 5700
18:30, 14 сентября 2018

Китайские банки фактически присоединились к санкциям, введенным США и Евросоюзом в отношении России

Несмотря на то, что Пекин официально не вводил каких-либо финансовых ограничений, коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисление на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. Об этом заявил глава представительства Банка России в Китае Владимир Данилов, — сообщает сайт Finanz.ru. по словам Данилова, проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kir_pich_101 14 сентября 2018 | 18:36

Да мало ли на свете банков!
Вон, в Венесуэле их один аж!
Прорвемся!
Мьянма тоже вроде есть...

danko1 14 сентября 2018 | 19:02

kir_pich_101: Выбирая между Россией и США Китай естественно, как и прочие выберет США.
Даже друг Путина Ын может к США переметнутся. И останется наш изгой совсем один.
Жаль только, что этот мафиози не только себя, но и Россию изгоем делает.

zemljanka 14 сентября 2018 | 19:07

Мультик не показали.
Вот и последствия...

ded64 14 сентября 2018 | 18:41

Друг Китай - нож оказывается точит.... А визгу по ТВ - Китай с нами....

midnightblues 14 сентября 2018 | 18:58

ded64: Да-смешно
Посылают придурков все ,кому не лень
Надо быть абсолютно тупым,чтобы рассчитывать на китаесу

seryj_wolk 14 сентября 2018 | 18:41

Придется рфии переходить на монгольские тугрики. На нихпереводы будут идти , как часы. А рассказывали: да мы с Китаем траля-ля-ля.

lenin3 14 сентября 2018 | 18:55

seryj_wolk: дык,хотели платежную систему "Мир"привязать к китайской,чтоб не только в России работала.А тут вот оно как:очередной нож в спину...

kir_pich_101 14 сентября 2018 | 18:58

lenin3: Мне кажется, что кочергой, в ж+пу...

midnightblues 14 сентября 2018 | 19:00

seryj_wolk: Монголия переметнулась к штатникам давно уже

meteor1908 14 сентября 2018 | 18:42

Турки пихали ятаган в спину, а китайцы что и куда?

ura_123 14 сентября 2018 | 18:43

А воффка с ними учения проводит))) Ох уж эти кетайские партнёры...

leninec30 14 сентября 2018 | 18:48

ura_123: пропагандоны аля соловьёв говорят что Китай и Россия это 3 миллиона солдат. Вот не задача вышла.

old_snaker 14 сентября 2018 | 18:58

leninec30: Китай и Россия это 3 миллиона солдат
Причем 90% это китайские. И возникает интересный вопрос....А вдруг?

viktorova 14 сентября 2018 | 18:44

А что вы хотели, попав под санкции? Все платежи в долларах США идут через американские банки. Хотели независимости от США, рассчитывайтесь в рублях и юанях.

andre_klimov 14 сентября 2018 | 18:48

viktorova:
Юань уже официально имеет хождение на части территории России.

kir_pich_101 14 сентября 2018 | 19:00

andre_klimov: Ага, вместе с китайцами.
Так они скоро и Урал переползут.
Оленевод в первопристольной через пару лет с пирогами встречать будет.

nikolashin2017 14 сентября 2018 | 18:52

viktorova: кричали про силищу рублика,
а получили дырку бублика...

leninec30 14 сентября 2018 | 18:45

Они же икру жрали и водку пили.

testmeter 14 сентября 2018 | 18:48

Китай вправе поступать как хочет со своими исконными территориями. Местное население 90% территории Вяликой России на славян ну аж никак не похоже. Глаза узкие - значит русские (С)

kaputvsemu 14 сентября 2018 | 18:52

Упс...
Японско-китайские товарищи оказались совсем не товарищи.
А какая была многоходовочка!

yirtan 14 сентября 2018 | 18:54

А нам рассказывают, что Китай и РФия вот-вот откажутся от доллара в международных расчетах, перейдут на национальные валюты.. А оно вон как обернулось.

beobachter 14 сентября 2018 | 18:56

Владимир Данилов выдал государственную тайну. Не удивлюсь, если на него уже заведено уголовное дело по соответствующей статье.Да и ЭМ может быть привлечено, как соучастник.....

alex55 14 сентября 2018 | 18:57

Ну вот и нафига мы друга Си во Владивостоке икрой кормили... Никакой благодарности... Ну ничего, мы с другом Эрдоганом и комрадом Мадурой еще вам всем покажем...

severnaj 14 сентября 2018 | 18:57

А мы на юань переходим жэ.....

ed10075 14 сентября 2018 | 19:10

Китайцы тихой сапой, следуя своим древним традициям, ждут не торопясь, когда некогда великий сосед, проворовавшись на коррупции и объявивший всем войну, надорвавшись сам упадет к их ногам созревшим плодом, который останется лишь употребить.

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 235 6 25101 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 156 6 16702 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 192 6 21144 11.09
Kвласть, фото, события
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

2978976

5 45 6 5179 17:08
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 83 6 13189 07.09
Kобщество, расследования, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 164 6 19799 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 105 6 13109 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8114 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Новости

Лондон назвал лживым интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Британское правительство не принимает заявление Баширова и Петрова о том, что они являются обычными туристами…

5 63 6 24376
Новости

Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по решению относительно долга на 3 миллиарда долларов перед РФ Cуд принял решение о новом слушании…

5 50 6 6454
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1518 6 196233 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 81 6 11238 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 253 6 36329 08.09
Kправославие, рпц, события
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 90 6 13458 10.09
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Мальвину из «Приключений Буратино» ещё не вырезают? Эта девочка — Зина. Ее Мама Надежда, как назло, не разделяет мнения учителей школы, что с такими розовыми волосами в школу ходить нельзя. Исключать за это девушку из школы, и не стесняться это подтвердить письменно…

5 502 6 77695 08.09
Kдети, школа, образование, общество, мнения
Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 71 6 11273 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает отказаться от американской валюты Он сказал, что разработал план из трёх пунктов…

5 75 6 43628
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 219 6 179681 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 78 6 23177 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 292 6 420491 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1518 6 196233 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7254701
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3657810

Сегодня в эфире