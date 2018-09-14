Китайские банки фактически присоединились к санкциям, введенным США и Евросоюзом в отношении России
Несмотря на то, что Пекин официально не вводил каких-либо финансовых ограничений, коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисление на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. Об этом заявил глава представительства Банка России в Китае Владимир Данилов, — сообщает сайт Finanz.ru. по словам Данилова, проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран.
Комментарии25
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kir_pich_101 14 сентября 2018 | 18:36
Да мало ли на свете банков!
Вон, в Венесуэле их один аж!
Прорвемся!
Мьянма тоже вроде есть...
danko1 14 сентября 2018 | 19:02
kir_pich_101: Выбирая между Россией и США Китай естественно, как и прочие выберет США.
Даже друг Путина Ын может к США переметнутся. И останется наш изгой совсем один.
Жаль только, что этот мафиози не только себя, но и Россию изгоем делает.
zemljanka 14 сентября 2018 | 19:07
Мультик не показали.
Вот и последствия...
ded64 14 сентября 2018 | 18:41
Друг Китай - нож оказывается точит.... А визгу по ТВ - Китай с нами....
midnightblues 14 сентября 2018 | 18:58
ded64: Да-смешно
Посылают придурков все ,кому не лень
Надо быть абсолютно тупым,чтобы рассчитывать на китаесу
seryj_wolk 14 сентября 2018 | 18:41
Придется рфии переходить на монгольские тугрики. На нихпереводы будут идти , как часы. А рассказывали: да мы с Китаем траля-ля-ля.
lenin3 14 сентября 2018 | 18:55
seryj_wolk: дык,хотели платежную систему "Мир"привязать к китайской,чтоб не только в России работала.А тут вот оно как:очередной нож в спину...
kir_pich_101 14 сентября 2018 | 18:58
lenin3: Мне кажется, что кочергой, в ж+пу...
midnightblues 14 сентября 2018 | 19:00
seryj_wolk: Монголия переметнулась к штатникам давно уже
meteor1908 14 сентября 2018 | 18:42
Турки пихали ятаган в спину, а китайцы что и куда?
ura_123 14 сентября 2018 | 18:43
А воффка с ними учения проводит))) Ох уж эти кетайские партнёры...
leninec30 14 сентября 2018 | 18:48
ura_123: пропагандоны аля соловьёв говорят что Китай и Россия это 3 миллиона солдат. Вот не задача вышла.
old_snaker 14 сентября 2018 | 18:58
leninec30: Китай и Россия это 3 миллиона солдат
Причем 90% это китайские. И возникает интересный вопрос....А вдруг?
viktorova 14 сентября 2018 | 18:44
А что вы хотели, попав под санкции? Все платежи в долларах США идут через американские банки. Хотели независимости от США, рассчитывайтесь в рублях и юанях.
andre_klimov 14 сентября 2018 | 18:48
viktorova:
Юань уже официально имеет хождение на части территории России.
kir_pich_101 14 сентября 2018 | 19:00
andre_klimov: Ага, вместе с китайцами.
Так они скоро и Урал переползут.
Оленевод в первопристольной через пару лет с пирогами встречать будет.
nikolashin2017 14 сентября 2018 | 18:52
viktorova: кричали про силищу рублика,
а получили дырку бублика...
leninec30 14 сентября 2018 | 18:45
Они же икру жрали и водку пили.
testmeter 14 сентября 2018 | 18:48
Китай вправе поступать как хочет со своими исконными территориями. Местное население 90% территории Вяликой России на славян ну аж никак не похоже. Глаза узкие - значит русские (С)
kaputvsemu 14 сентября 2018 | 18:52
Упс...
Японско-китайские товарищи оказались совсем не товарищи.
А какая была многоходовочка!
yirtan 14 сентября 2018 | 18:54
А нам рассказывают, что Китай и РФия вот-вот откажутся от доллара в международных расчетах, перейдут на национальные валюты.. А оно вон как обернулось.
beobachter 14 сентября 2018 | 18:56
Владимир Данилов выдал государственную тайну. Не удивлюсь, если на него уже заведено уголовное дело по соответствующей статье.Да и ЭМ может быть привлечено, как соучастник.....
alex55 14 сентября 2018 | 18:57
Ну вот и нафига мы друга Си во Владивостоке икрой кормили... Никакой благодарности... Ну ничего, мы с другом Эрдоганом и комрадом Мадурой еще вам всем покажем...
severnaj 14 сентября 2018 | 18:57
А мы на юань переходим жэ.....
ed10075 14 сентября 2018 | 19:10
Китайцы тихой сапой, следуя своим древним традициям, ждут не торопясь, когда некогда великий сосед, проворовавшись на коррупции и объявивший всем войну, надорвавшись сам упадет к их ногам созревшим плодом, который останется лишь употребить.