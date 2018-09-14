Китайские банки фактически присоединились к санкциям, введенным США и Евросоюзом в отношении России

Несмотря на то, что Пекин официально не вводил каких-либо финансовых ограничений, коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисление на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. Об этом заявил глава представительства Банка России в Китае Владимир Данилов, — сообщает сайт Finanz.ru. по словам Данилова, проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран.