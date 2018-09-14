Германия не сомневается в выводах Лондона по делу Скрипалей
Об этом заявил глава МИДа ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров с российским коллегой. В свою очередь глава МИДа нашей страны Сергей Лавров сказал, что фактов, подтверждающих причастность обвиняемых Александра Петрова и Руслана Боширова к делу Скрипалей нет, а значит, как считает министр, нет и преступления. Лавров также усомнился в том, что Лондон представил своим союзникам по НАТО и Евросоюзу достоверную информацию по делу об отравлении Скрипалей.
Комментарии6
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seryj_wolk 14 сентября 2018 | 18:44
Вспереводе с дипломатического языка на бокснрский Маас как бы дол Лаврову по морде.
idruker 14 сентября 2018 | 18:46
Лавров, не мучай себя, лучше уйди в оставку. Не теряй остатки реноме - у тебя и так его немного осталось после непрерывной, наглой лжи.
ed10075 14 сентября 2018 | 18:46
Те, у кого и были сомнения, то после вчерашнего интервью с Симоньян двух клоунов, - перестали сомневаться.
minerr 14 сентября 2018 | 19:02
ed10075: А представляешь, что вот эти два клоуна под носом у хваленных британских спецслужб привезли в страну боевое отравляющее вещество, несколько дней носились с ним почти по всей стране, мазали им дверные ручки и их никто не смог остановить. Если такую операцию спихивают на двух таких клоунов, то как можно назвать британскую службу безопасности?
beobachter 14 сентября 2018 | 18:48
https://echo.msk.ru/news/2278202-echo.html Лавров также усомнился в том, что Лондон представил своим союзникам по НАТО и Евросоюзу достоверную информацию по делу об отравлении Скрипалей.
Вот тут Лавров ошибся. Таких спецов по дезинформации, как Захарова и Симоньян, у Лондона нет!
dsa_dsf 14 сентября 2018 | 18:54
какие ваши доказательства!!!