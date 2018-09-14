В Российской премьер Лиге сегодня стартует 7-й тур

Открывают его столичные Локомотив и Динамо.

Обе команды стартовали в национальном Первенстве не слишком удачно. И если для Динамо место в середине таблицы вполне соответствует нынешним реалиям. То для действующего Чемпиона страны 8-е место – откровенный провал. У железнодорожников приличная атакующая линия, которая после прихода Федора Смолова и вовсе представляется одной из лучших в стране. Однако результативность команды оставляет желать лучшего. Всего 4 мяча забили москвичи в шести проведенных матчах. В преддверии Лиги Чемпионов, где Локо стартовать уже на следующей неделе, это не может не беспокоить.

Возможно, форвардов красно-зеленых прорвет как раз в игре с Динамо. Тем более, что статистика очных поединков минувших лет целиком и полностью на стороне «железнодорожников». Последняя победа бело-голубых в этом противостоянии относится к 2013 году. А прошлый сезон и вовсе обернулся провалом. По итогам двух матчей динамовцы уступили землякам с общим счётом 0:7. Ну а сегодняшняя игра на стадионе в Черкизово начнется в 19.30.

Завершится 7-й тур футбольного чемпионата страны в понедельник 17 сентября.