Актриса Синтия Никсон проиграла праймериз действующему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

Актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в «Сексе в большом городе», проиграла праймериз действующему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Никсон хотела баллотироваться в губернаторы штата от Демократической партии. Она смогла обойти Куомо в 13 округах из 62. Актриса заявила в Твиттере, что надеялась на другой исход праймериз, но полученный результат ее не обескуражил, а вдохновил. Синтия Никсон известна не только как актриса, но и как общественный деятель: она занимается проблемами неравенства, образования и защиты прав ЛГБТ.