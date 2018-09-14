Российские космонавты выйдут в открытый космос, чтобы проверить обшивку корабля «Союз»

Российские космонавты Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос, чтобы проверить обшивку корабля «Союз». Дата выхода пока неизвестна. По данным источника РИА, в ноябре-декабре космонавты смогут совершить два внеплановых выхода, чтобы выяснить, есть ли в прошивке «Союза» другие отверстия. К россиянам могут присоединиться и астронавты NASA, чтобы у США не было причин не доверять российскому расследованию.

В истории с отверстием в обшивке и о том, как о ней сообщалось, много странного, — считает издатель издания N+1 Андрей Коняев. Сегодня в РКК Энергия опровергли информацию о появлении новых отверстий в обшивке Союза.