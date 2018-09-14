58% россиян поддерживают введение запрета на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года

Более 40% россиян недовольны мерами, которые принимает государство для сокращения потребления алкоголя, — показал опрос ВЦИОМ. 54% респондентов выступают за пропаганду здорового образа жизни. 33% высказались за введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах, 12% граждан одобряет введение тотального «сухого закона», — сообщает «Интерфакс».