58% россиян поддерживают введение запрета на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года
Более 40% россиян недовольны мерами, которые принимает государство для сокращения потребления алкоголя, — показал опрос ВЦИОМ. 54% респондентов выступают за пропаганду здорового образа жизни. 33% высказались за введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах, 12% граждан одобряет введение тотального «сухого закона», — сообщает «Интерфакс».
Комментарии3
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eniro 14 сентября 2018 | 18:40
По опыту прожитого, до окончания РФ(в настоящем виде), осталось не более 5 лет. Учите иностранные языки.
oldbobby 14 сентября 2018 | 18:49
Гражданам, одобряющим введение тотального «сухого закона», следует напомнить результат подобного идиотского закона в США и СССР: в обоих странах это привело к расцвету мафии, а у нас - ещё и к распаду СССР
abidas 14 сентября 2018 | 19:02
33% наших добропорядочных граждан желают одного -
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