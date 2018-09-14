В 2018-ом году Рунет может поставить рекорд по количеству просмотров пиратских фильмов, — прогнозирует компания Group-IB. По ее данным, пираты резко повысили эффективность работы – только с начала этого года в Рунет вышло больше экранных копий фильмов, чем за 2016-ый и 2017-ый годы вместе взятые, — пишет «Коммерсантъ».

По оценке экспертов, доходы этого рынка достигли 85 миллионов долларов в год и продолжают расти.