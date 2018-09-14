СК завершил расследование дела в отношении всех фигурантов т.н. «Театрального дела», за исключением Масляевой

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении всех фигурантов так называемого «Театрального дела», за исключением бухгалтера Нины Масляевой. Она почти сразу дала признательные показания, поэтому ее дело выдели в отдельное производство.

Следствие собрало достаточную доказательную базу по делу о хищении бюджетных денег фигурантами дела «Седьмой студии». Теперь оно направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, говорится в сообщении СК. Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил «Интерфаксу», что расследование больше напомнило «инквизиционный процесс» и сопровождалось грубейшими нарушениями. Напомним, что на последнем заседании по продлению меры пресечения его подзащитному адвокат обвинил следователей в том, что они вообще перепутали сумму, которую якобы украли фигуранты дела. Да и те деньги были израсходованы целевым образом.

В расследовании намеренно игнорировались доказательства защиты и свидетели, которых просили допросить задвокаты – об этом сам Серебренников заявил на заседании в Мосгорсуде несколько дней назад. Тогда он подчеркнул, что весь этот процесс появился не из-за реального преступления, которого не было, а из-за художественной деятельности театра.

Напомню, что фигурантов «театрального дела» обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа». Как сообщается, следствие для обеспечения возмещения ущерба наложило арест на имущество обвиняемых: автомобили, украшения, деньги, а также квартиру Серебренникова в Германии.

Ранее Мосгорсуд продлил домашний арест экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину и режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 октября.