Председатель Яблока Эмилия Слабунова потребовала от президента отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова потребовала от президента отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова после того, как тот вызвал на поединок Алексея Навального и пообещал сделать из него отбивную. Лидер Яблока считает, что действия Золотова порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью. Слабунова отметила, что высокопоставленный чиновник не имеет права угрожать физической расправой в ответ на обвинения в коррупции. В действиях Золотова можно усмотреть угрозу убийства по мотивам политической ненависти, превышение должностных полномочий и экстремизм. Слабунова также попросила генпрокурора Чайку провести проверку.