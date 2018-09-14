Великобритания намерена оптимизировать борьбу с незаконными доходами иностранцев, проживающих на территории страны
В частности, может быть расширено действие ордера на арест богатства неустановленного происхождения, — сообщает газета Financial Times. Внимание национального криминального агентства привлекают не только россияне, но и выходцы из других стран, в том числе из бывших советских республик, а также из Африки и Азии. По данным агентства, поток «грязных денег» в Лондоне оценивается в 90 миллиардов фунтов.
Комментарии4
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glotov 14 сентября 2018 | 18:33
Грабь награбленное, лондонская гопота!
wuwer 14 сентября 2018 | 19:05
glotov: слышен скрежет зубов гэбни......блин, не успели отжать, такие многоходовки порушили клятые мелкобриты
ura_123 14 сентября 2018 | 18:48
Ну вот и пощиплют нуворишей)))
sm59 14 сентября 2018 | 18:49
Хороша бы и украинских ворюг "опустили"....
Англичане люди "простые и темные". Глядишь, еще и вернут арестованное народу Украины!!!