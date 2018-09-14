Россиянам, попавшим под американские санкции, разрешили забрать деньги с замороженных счетов на Кипре, — сообщает РБК со ссылкой на руководство одной из кипрских консалтинговых компаний. Впрочем, в министерстве финансов Кипра отказались комментировать информацию о заморозке счетов. Ранее сообщалось, что в Кипре заморожены активы Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга – оба включены в американский санкционный список в начале апреля, — напоминает «Коммерсантъ».