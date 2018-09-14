Россиянам, попавшим под американские санкции, разрешили забрать деньги с замороженных счетов на Кипре
Россиянам, попавшим под американские санкции, разрешили забрать деньги с замороженных счетов на Кипре, — сообщает РБК со ссылкой на руководство одной из кипрских консалтинговых компаний. Впрочем, в министерстве финансов Кипра отказались комментировать информацию о заморозке счетов. Ранее сообщалось, что в Кипре заморожены активы Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга – оба включены в американский санкционный список в начале апреля, — напоминает «Коммерсантъ».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nicar 14 сентября 2018 | 18:30
Получится также, как после ВОВ, когда всех советских пленных союзники вернули Советам и эти пленные, ко времени, проведённым в нацистких лагерях, получили в ГУЛАГе ещё пятнадцать лет!
eniro 14 сентября 2018 | 18:32
Жаль,... очень жаль Кипр... Там было относительно спокойно.