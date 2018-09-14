Украина выиграла апелляцию в споре относительно долга в 3 миллиарда долларов перед Россией

Слушания проходили в апелляционном суде Лондона, теперь процесс продолжится в Верховном суде Великобритании.

Процесс из-за спора вокруг кредита, выданного еще в бытность президентом Украины Виктора Януковича длится уже два с половиной года. В разгар Евромайдана Владимир Путин принял Януковича в Москве и пообещал Украине скидку на газ в 30% и кредит на 15 миллиардов долларов в обмен на евробонды, выпущенные по английскому праву. Поэтому разбирательство идет в Британии. Правительство Януковича успело получить только первый транш, а уже в феврале 2014-го президент Украины бежал от протеста в Россию. Новые власти Киева выплатить долг в декабре 2015-ого года, как это и полагалось по договору, не смогли — в стране ввели мораторий на возврат долгов кредиторам. В марте прошлого года судья Высокого суда Англии Уильям Блэр отказал Украине в праве приводить в свою защиту аргументы о давлении со стороны России. Спору был присвоен статус разбирательства с обычной коммерческой сделкой о долге. Тем не менее, Киеву оставили возможность для апелляции. И теперь она была использована. Сегодняшняя апелляция – ключевая фаза тяжбы. Киев получил право выдвинуть свои аргументы в защиту позиции о том, что к сделке страну фактически принудила Москва. Назначены новые слушания. Фактически открыт путь к политическому процессу, в котором Украина сможет де юре обвинять российские власти в последовавшей после Майдана агрессии и аннексии Крыма.

Россия тоже планирует судиться с Украиной в верховном суде Объединенного королевства по делу о долге в три миллиарда долларов. Там могут вынести справедливое решение, — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Каким будет окончательное решение – предугадать сложно. Украина уверена, что ей удастся убедить Верховный суд признать ее аргументы, и возможно, избежать выплаты по так называемому «долгу Януковича». Киев, как и российский вице-премьер и глава Минфина, верит английское правосудие и намерен взывать к Акту о правах человека 98-го года, гарантирующему право на справедливое разбирательство.

Если Верховный суд Великобритании отменит постановление по апелляции, то предыдущее решение, которое признает украинский долг, будет восстановлено без права его последующего оспаривания.