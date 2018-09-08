Центральный банк повысил ключевую ставку до семи с половиной процентов впервые с 2014-ого года

Это обусловлено рядом факторов, включая внешнеполитические, — сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Также ЦБ Банк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, чтобы ограничить колебания курса рубля.

Повышение ключевой ставки Центробанком в наших условиях ведет к замедлению роста экономики, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Сергей Алексашенко.