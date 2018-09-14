Суд отменил продление Удальцову ареста на четыре дня, он выйдет на свободу до конца дня
Мосгорсуд признал незаконным продление 30-дневного административного ареста оппозиционера Сергея Удальцова на 112 часов, проведенных в больнице, сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Аграновский.
«Апелляционная инстанция отменила решение о включении срока нахождения Удальцова на лечении в срок назначенного ему наказания в виде административного ареста. Он выйдет на свободу сегодня», — сообщил он в пятницу.
В Мосгорсуде это решение подтвердили.
Комментарии2
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vik_tor 14 сентября 2018 | 17:38
Немного позитива
neva27 14 сентября 2018 | 17:48
По идее, надо продлевать срок заключения на то время, в течении которого заключенный спал, ел, справлял нужду, ходил на прогулки и т.д.