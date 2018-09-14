Суд отменил продление Удальцову ареста на  четыре дня, он выйдет на свободу до конца дня

Мосгорсуд признал незаконным продление 30-дневного административного ареста оппозиционера Сергея Удальцова на 112 часов, проведенных в больнице, сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Аграновский.



«Апелляционная инстанция отменила решение о включении срока нахождения Удальцова на лечении в срок назначенного ему наказания в виде административного ареста. Он выйдет на свободу сегодня», — сообщил он в пятницу.



В Мосгорсуде это решение подтвердили.