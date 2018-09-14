Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором

Он получил должность в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования. Об этом сообщает администрация региона. Как пишет агентство РИА Новости, Тулеев пожаловался губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву, что не может без работы, и сказал, что ему больше всего подойдет должность ректора, потому что он доктор наук, профессор, и у него богатый опыт, которым он может поделиться с молодежью.