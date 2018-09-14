Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором
Он получил должность в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования. Об этом сообщает администрация региона. Как пишет агентство РИА Новости, Тулеев пожаловался губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву, что не может без работы, и сказал, что ему больше всего подойдет должность ректора, потому что он доктор наук, профессор, и у него богатый опыт, которым он может поделиться с молодежью.
Комментарии4
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boooben 14 сентября 2018 | 17:38
Это что-то ректальное? Или с эрекцией связано?
vasilevich58 14 сентября 2018 | 17:45
Какая страна, такие и "ректоры"! Клоунада и позорище!
vik_tor 14 сентября 2018 | 17:41
Теперь трындец ВУЗу.
ed10075 14 сентября 2018 | 17:46
Скромняга, блин. А в действительности двух слов связать не может.