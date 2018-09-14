В центре Москвы полуобнаженная девушка забралась в клетку, чтобы привлечь внимание к проблеме пыток

Как сообщает сайт Znak.com, это был перфоманс у здания ФСБ. На клетке было написано, что внутри находится тело, которое пытали. Там также говорилось, что пытки в России происходят ежедневно в тюрьмах, полицейских участках, психоневрологических интернатах и психбольницах. «Когда меня пытали, я ощущала себя как в клетке, абсолютно беспомощной», — поясняла участница перфоманса.

Позже организаторы сообщили, что акция была приурочена к выставке «Груз 300», которая откроется в субботу в государственной галерее на Солянке. Там будут представлены истории людей, которые когда-либо в своей жизни сталкивались с пытками.