В центре Москвы полуобнаженная девушка забралась в клетку, чтобы привлечь внимание к проблеме пыток
Как сообщает сайт Znak.com, это был перфоманс у здания ФСБ. На клетке было написано, что внутри находится тело, которое пытали. Там также говорилось, что пытки в России происходят ежедневно в тюрьмах, полицейских участках, психоневрологических интернатах и психбольницах. «Когда меня пытали, я ощущала себя как в клетке, абсолютно беспомощной», — поясняла участница перфоманса.
Позже организаторы сообщили, что акция была приурочена к выставке «Груз 300», которая откроется в субботу в государственной галерее на Солянке. Там будут представлены истории людей, которые когда-либо в своей жизни сталкивались с пытками.
Комментарии1
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staglla 14 сентября 2018 | 17:42
Кровавый режим запрещает людям самовыражаться, фактически загоняет их в клетку.
Люди уже слова молвить не могут против власти. Ну разве что выставочку устроить в государственной галерее. Ну и непременно раздеться - это главное.