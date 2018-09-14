Власти Крыма сегодня собираются ввести режим ЧС в городе Армянск из-за выбросов химических веществ
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС. Выбросы начались в 20-х числах августа. Местные жители стали жаловаться на резкое ухудшение самочувствия, запах кислоты и желтый налет на листьях деревьях и крышах домов. Спустя некоторое время власти на две недели остановили работу местного завода «Крымский титан».
Комментарии7
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vilingrad 14 сентября 2018 | 17:33
Ни на секунду раньше. Вот это выдержка!
novirusic 14 сентября 2018 | 17:39
vilingrad: Надо было проверить как жители это переносят.
Оказалось хреново.
Поэтому ЧС.
А то ведь могло и на пользу пойти населению, как хвойные фитонциды.
Зачем тогда ЧС?
vasilevich58 14 сентября 2018 | 17:47
Проснулись, наконец!
(Или от распила ни как не могли оторваться ради каких-то пустяков?)
mosser 14 сентября 2018 | 17:43
Крым няш!
hodak47 14 сентября 2018 | 17:46
Наконец-то,придурки!...
timber_head 14 сентября 2018 | 17:47
День выборов прошел - теперь можно. начальство разрешило.
viktorova 14 сентября 2018 | 17:47
оперативно сработали... по российским стандартам..