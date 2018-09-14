Власти Крыма сегодня собираются ввести режим ЧС в городе Армянск из-за выбросов химических веществ

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС. Выбросы начались в 20-х числах августа. Местные жители стали жаловаться на резкое ухудшение самочувствия, запах кислоты и желтый налет на листьях деревьях и крышах домов. Спустя некоторое время власти на две недели остановили работу местного завода «Крымский титан».