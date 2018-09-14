В храмах Московского патриархата временно прекращают молиться за патриарха Варфоломея

Таково решение Синода. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он добавил, что евхаристическое общение между церквями не прерывается.

Ранее в РПЦ раскритиковали решение Вселенского патриарха назначить своих представителей на Украине. В Киеве заявили, что это начало подготовки процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.