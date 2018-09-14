В храмах Московского патриархата временно прекращают молиться за патриарха Варфоломея
Таково решение Синода. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он добавил, что евхаристическое общение между церквями не прерывается.
Ранее в РПЦ раскритиковали решение Вселенского патриарха назначить своих представителей на Украине. В Киеве заявили, что это начало подготовки процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
Комментарии11
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tv_victim 14 сентября 2018 | 17:33
Россия. XXI век.... Йопнуться можно.
boooben 14 сентября 2018 | 17:36
Надеюсь, что благодаря РПЦ множество людей поймет, что быть религиозным в 21 веке - это форма шизофрении и нужно от этого избавляться.
mosser 14 сентября 2018 | 17:34
Гундяев и церковь просрал.
zztop1960 14 сентября 2018 | 17:45
mosser: Не Гундяев церковь просрал , а Путин со своим Крымом , Донбассом и другими богомерзскими делами
againstallauthority 14 сентября 2018 | 17:35
Ахахааа......
vilingrad 14 сентября 2018 | 17:35
временно прекращают молиться за патриарха Варфоломея"
Он должен исправиться, покаяться...и повиниться пере Гундяевым и Кадыровым:)
stopkran1969 14 сентября 2018 | 17:42
Сектанты-раскольники из РПЦ за денешку малую нового бога выберут и решат молиться лично ввп
viktorova 14 сентября 2018 | 17:44
/временно прекращают молиться за патриарха Варфоломея//
Почему временно? И как он пострадает? Наверное биться головой об землю будет от горя...
Да, и за кого будут молиться в освободившееся время? Двойную дозу молитв за путина и золотова? А может надо время молитвенное выделить для гей парочки? Чтобы в следующий раз получилось?
Нет, лучше за космический корабль - чтобы дырки больше никто не сверлил...!
peresvet73 14 сентября 2018 | 17:45
Не каноническая РПЦ.
compare 14 сентября 2018 | 17:46
так это же,мягко говоря,искажение традиционной формы отправления религиозного действия? ...к добру,это "нововведение" не приведет...
fikus74 14 сентября 2018 | 17:46
ох ты батюшки мои, они временно прекращают молиться. детский сад - штаны на лямках