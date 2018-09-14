«Яблоко» обвиняет петербургские власти в попытке сорвать акцию против повышения пенсионного возраста
Чиновники говорят, что 16-го сентября на площади Ленина в Петербурге небезопасно проводить мероприятие из-за ремонтных работ, однако оснований верить этому нет, — сказала «Эху Москвы» председатель «Яблока» Эмилия Слабунова. Эмилия Слабунова добавила, что требование обеспечить условия для проведения митинга также подписали председатели ПАРНАСа и «Партии перемен».
Комментарии2
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viktorova 14 сентября 2018 | 17:17
/«Яблоко» обвиняет петербургские власти в попытке сорвать акцию.../
Никакая это не попытка. Это обычная, планомерная работа по предотвращению любых акций оппозиции.
timber_head 14 сентября 2018 | 17:43
Яблоко, как всегда, дует в свою дуду. Коммунисты провели акции, навальновцы провели, тут и Яблоко проснулось. После тех многотысячных по всей России, эти соберут человек сто-две. Прекрасный повод провластным шавкам начать вопить о том, что "никто не вышел". Но зато Яблоко честно исполняет обязательства - дисредитировать все, что связано с оппозицией.