«Яблоко» обвиняет петербургские власти в попытке сорвать акцию против повышения пенсионного возраста

Чиновники говорят, что 16-го сентября на площади Ленина в Петербурге небезопасно проводить мероприятие из-за ремонтных работ, однако оснований верить этому нет, — сказала «Эху Москвы» председатель «Яблока» Эмилия Слабунова. Эмилия Слабунова добавила, что требование обеспечить условия для проведения митинга также подписали председатели ПАРНАСа и «Партии перемен».