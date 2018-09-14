«Комсомольская правда» объявила вознаграждение в 100 тысяч рублей за достоверную информацию об Петрове и Боширове

«Комсомольская правда» объявила вознаграждение в 100 тысяч рублей за достоверную информацию об Александре Петрове и Руслане Боширове. Об этом говорится на сайте издания. Там отмечается, что вчерашнее интервью людей, обвиняемых в отравлении Скрипалей, оставило больше вопросов, чем ответов. У каждого человека есть родственники, друзья и соседи, — говорится в сообщении «Комсомолки». Газета обратилась именно к этим людям и пообещала сохранить анонимность.