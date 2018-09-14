«Комсомольская правда» объявила вознаграждение в 100 тысяч рублей за достоверную информацию об Петрове и Боширове
«Комсомольская правда» объявила вознаграждение в 100 тысяч рублей за достоверную информацию об Александре Петрове и Руслане Боширове. Об этом говорится на сайте издания. Там отмечается, что вчерашнее интервью людей, обвиняемых в отравлении Скрипалей, оставило больше вопросов, чем ответов. У каждого человека есть родственники, друзья и соседи, — говорится в сообщении «Комсомолки». Газета обратилась именно к этим людям и пообещала сохранить анонимность.
Комментарии42
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dwon 14 сентября 2018 | 17:05
Почему "об"?
tvitov66 14 сентября 2018 | 17:07
dwon: потому что ОБа два
jjuddgge_ddrredd 14 сентября 2018 | 17:11
Клоунада от Комсомолки. Если кто не в курсе - Комсомолка это гэбнявый ресурс. И вообще, Симоньян говорит, что эти ликвидаторы уже исчезли, о чём речь вообще?
Ликвидация ликвидаторов. Стандартная процедура у спецслужб и мафии. А поскольку ГРУ=Спецслужба+мафия, то это не должно вызывать ни у кого удивления. Ну кроме местной эховской ботвы,конечно))).
Я накануне говорил, что самым логичным шагом была бы их ликвилация. Прокололись, всё сделали тяп-ляп, задание не выполнено (Скрипаль жив, только несчастная котяра умерла)
АПДЕЙТ. Посмотрел и послушал фрагментарно Я этих 2-х придурков из ГРУ. Ну и ну! И это ГРУ?? Больше похожи на слесарей-сантехников, у которых руки из жопы растут. Бракоделы, тьфу! ГРУ деградировало, просто стыдно. А чего удивляться? "Каков поп - таков и приход". В качестве попа - ботоксный Путя, в качестве прихода - клоуны из ГРУ...
ЗЫ. Захарова - позор МИДа, эх Лавров, Лавров, карьерный дипломат, солидный и с хорошо поставленной речью Министр. А кругом - одни "Дебилы, бля"(с) Симоньян - стыдобище, как Дима Кисилёв. На их фоне шут Соловьёв - так просто гигант мысли)))
Хе-хе .
arye_11 14 сентября 2018 | 17:13
jjuddgge_ddrredd:
Леонид Каганов
"О Петрове и Боширове"
Несмотря на большие риски,
несмотря на позор и срам,
мы к Матронушке Солсберийской
свечку ездили ставить в храм.
Смазав густо свечу елеем,
мы втыкали ее в амвон.
Дай нам, двум российским геям,
по звезде ещё на погон.
gordy 14 сентября 2018 | 17:31
Это, наверно, первый случай в истории, когда назначено вознаграждение за разглашение гостайны?
serhio_25__ 14 сентября 2018 | 17:16
jjuddgge_ddrredd: ""Ликвидация ликвидаторов. Стандартная процедура у спецслужб и мафии...Я накануне говорил, что самым логичным шагом была бы их ликвилация"" - я так понимаю, ты профессиональный мафиози или службист?
""ГРУ деградировало, просто стыдно"" - жалко, что такие профессиональные службисты, как ты, там не служат, да?
""Больше похожи на слесарей-сантехников, у которых руки из жопы растут. "" - а тебе не приходило в голову, что они реально "сантехники", почему ты втесал в свою тыковку, что они грушники? Вот на чем это основывается? Потому что так в методичке написано?
jjuddgge_ddrredd 14 сентября 2018 | 17:19
serhio_25__: СлАбо, слАбо, ты сегодня пока от повара 11-80 не заработало. Повар в тролли понабрал одних олигофренов с улицы.
Даю тебе ещё одну попытку.
Хе-хе.
serhio_25__ 14 сентября 2018 | 17:31
jjuddgge_ddrredd: Почему повар, я на Киселева работаю, ой нет, на Суркова...Интересно, кого вы в следующем году придумаете?
polsan 14 сентября 2018 | 17:20
dwon: потому, что за такие деньги никто об :))) эту тему рисковать не будет! ))
Вот халявщики эти в КП ))
vinidbi 14 сентября 2018 | 17:25
polsan: У Сунгоркина реально просто больше денег нет- аго макулатуру покупают все меньше и меньше!!!
danko1 14 сентября 2018 | 17:06
В Комсомольской правде правды давно нет, одна ложь.
equus 14 сентября 2018 | 17:08
danko1:
Тем интереснее объявленная акция!..
;-)
seryj_wolk 14 сентября 2018 | 17:13
equus: Петров с Бошировым были, но все вышли. А куда, спросите у фюрера рфской нации.
serhio_25__ 14 сентября 2018 | 17:10
danko1: ""В Комсомольской правде правды давно нет, одна ложь. "" - а когда была правда, пи СССР? Бабка, ты сейчас договоришься и попрут тебя из госдеповских троллей, как коммунистического агента.
novirusic 14 сентября 2018 | 17:29
serhio_25__:
Совейский анекдот.
В Правде нет правды, в Известиях - известий.
Один Труд за 3 копейки остался.
А комсомолка? - Вон там на углу продаётся
zavodenka 14 сентября 2018 | 17:07
100 тысяч???
eniro 14 сентября 2018 | 17:11
zavodenka: И опять Путину???
hiryrg 14 сентября 2018 | 17:21
zavodenka: Да. Только их никому не выплатят. Надо же Комсомольской правде пропиариться.
zztop1960 14 сентября 2018 | 17:07
В Нидерландах задержаны два агента российской разведки: они пытались получить данные по отравлению Скрипалей. Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух россиян, которые пытались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Эти данные касались двух расследований - дела по отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также химической атаки в Сирии, в которой также подозревают Россию. Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Отмечается, что ранее лаборатория в Шпице уже становилась объектом атаки хакеров. А российские агенты, которых NRC называет агентами ГРУ, имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. По официальным данным, россияне вскоре были освобождены и не предстали перед судом в Нидерландах.
В Службе военной разведки и безопасности Нидерландов отказались комментировать информацию об этом задержании.
Федеральная служба разведки Швейцарии (NDB) подтвердила газете Tages-Anzeiger свое участие в операции. Там заявили, что осведомлены о "случае с раскрытием и высылкой российских шпионов в Гааге". В свою очередь в посольстве России в Швейцарии заявили, что не обладают информацией о якобы задержании двух российских агентов по подозрению в шпионаже за швейцарской лабораторией. "Ничего не знаем про этот инцидент, о котором пишут", - сказали "Интерфаксу" в российской дипмиссии.
democ 14 сентября 2018 | 17:08
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отключили телефон после интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом она сама рассказала в интервью BBC Newsnight, сообщает Daily Telegraph.
По словам Симоньян, Петров и Боширов обещали прислать ей по WhatsApp свои фотографии на фоне собора в Солсбери, но пока не сделали этого.
«Я пыталась позвонить им по номеру, с которого они звонили мне, но он был недоступен. Они сказали, что если найдут фотографии, то пришлют их, но я все еще жду», — цитирует Daily Telegraph интервью Симоньян.
Она добавила, что перед записью Петров и Боширов заявили ей, что это их первое и последнее интервью журналистам. Мужчины согласились на интервью при условии, что не будет никаких вопросов, которые позволили бы журналистам найти их родственников, деловых партнеров, знакомых или одноклассников, добавила Симоньян.
rogerrabbit 14 сентября 2018 | 17:26
democ: «Я пыталась позвонить им по номеру, с которого они звонили мне, но он был недоступен
это же надо
какая неожиданность
кто бы мог подумать?
dvdd 14 сентября 2018 | 17:26
democ: маргоша тщетно пытается выпутаться из этой трагикомедии, но увязает всё глыбже.
zhrv 14 сентября 2018 | 17:12
Чтобы за сотню тысяч деревянных, кто-то получил судимость за разглашение государственной тайны?! Дешевый пиар.
xyteen 14 сентября 2018 | 17:12
Всё очень просто, ГРУ необходимо выявить потенциальных источников и предупредить о не разглашении, а сами дать объявления не могут!
tv_victim 14 сентября 2018 | 17:13
Это вымышленные персонажи.. Наживка для дебилов из РФ с целью показать миру очередную волну вранья. Позже. думаю, появятся реальные исполнители. С паспортами, именами, родословной и т.п. Не исключено так же, что реальные исполнители уже перебежали по старой доброй чекистской традиции в Англию. Так что, похоже, вскоре будет сеанс такого разоблачения, что мало не покажется.
eniro 14 сентября 2018 | 17:43
tv_victim: И такое возможно. А наживка-то где? Симоньян без команды не пукнет. ИМХО:Очередное запутывание.
encopresis 14 сентября 2018 | 17:14
Вагнеровцы они пригожинские. Ни за что не поверю, что ГРУ могло до такого позора докатиться
dassie Алексей Памятных 14 сентября 2018 | 17:38
encopresis: ГРУ деградировало вместе с остальной властью. Уж коли ВВП в каждом втором слове врет, надо же держать марку.
viktorova 14 сентября 2018 | 17:14
Какие они на хрен предприниматели?
Такой рекламный ход сильный. Вся страна, да чего уж там, весь мир о них знает. Можно кучу бабла заработать на этой известности.
Никакие они не предприниматели. А чекисты - двоечники и неумехи.
jetsam 14 сентября 2018 | 17:14
100тыр????? всего????????????????????????????????????????????????
да за ноготок корги шувалова раз в пять больше дают....
riots 14 сентября 2018 | 17:14
А потом ,,Комсомолка,, опубликует слезную и душевную историю двух простых
российских парней , с подробностями их быта и трудовых будней. Вот только
источники информации будут (естественно) анонимными.
Дешевый трюк.
equus 14 сентября 2018 | 17:16
riots:
Будем посмотреть...
;-)
grazschdanin 14 сентября 2018 | 17:17
За достоверную? Их личную жизнь вывернули перед страной - куда уж достовернее?
Скажите честно - нам не правится правда про них, нам нужно другое. И за это другое готовы заплатить.
rogerrabbit 14 сентября 2018 | 17:23
grazschdanin: Скажите честно - нам не правится правда про них, нам нужно другое. И за это другое готовы заплатить.
скажем честно, как вы просите: нам от них вообще ничего не надо
ну вот вообще ничего
это стране надо
для того, чтобы поправить свою репутацию
хотя бы попробовать
dvdd 14 сентября 2018 | 17:28
grazschdanin: ну што ты киздишь? какая правда? какая личная жизнь? со слов их самих же. Ты даун.
dvdd 14 сентября 2018 | 17:23
Интересный ход. хотят выловить всех, кто что-то о них знает.
henry52 14 сентября 2018 | 17:27
"Ищут пожарные, ищет милиция"...
dassie Алексей Памятных 14 сентября 2018 | 17:32
А фильтровать полученную инфу редакция, известная своей объективностью и независимостью, будет сама.
dassie Алексей Памятных 14 сентября 2018 | 17:34
dassie: Вона Виктория Скрипаль еще до интервью этих дебилов прорезалась, что их знает. Это была какая-то тупиковая линия рожденной в муках легенды.
mosser 14 сентября 2018 | 17:32
Вот такой Петров и Иванов(Боширов) может зайти в гости к любому! Такова реальность воровского режима.
rena1960 14 сентября 2018 | 17:39
Ну,всё-кердык полевым агентам Петрову и Боширову...,кто там на самом деле они...,но вот у них есть родственники и знакомые...,жизнь им, точно, поломают...
mosser 14 сентября 2018 | 17:47
Они работают по адресу : Москва, Лубянка д. 1 мн 100косарей давйте