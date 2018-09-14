Центробанк впервые с 2014-го года повысил ключевую ставку
Она выросла до 7,5%. Это обусловлено, в том числе, внешнеполитическими факторами, — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Также ЦБ на сегодняшнем заседании продлил мораторий на покупку валюты до конца года.
Комментарии4
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tv_victim 14 сентября 2018 | 17:09
Опять вся тяжесть дебильной политики начальства валится на плечи народа.... А сколько визгу было о рекордно низкой инфляции.... Суки, мля....
astet 14 сентября 2018 | 17:29
tv_victim: Набиуллину - на пенсию!!!
Эта сучка делает всё назло Путину
и его ближайшему спожвижнику Медведеву,
который на днях заявил,
что российская экономика пошла в гору!!!
Получается, эконлмика пошла в попу
и двух жуликов, Путина и Медведева,
нужно гнать с треском с их должностей ?!!
polsan 14 сентября 2018 | 17:26
НДС плюс Ключевая ставка НБ, это много больше денег достанет из карманов россиян, чем пенсионная реформа! ) Готовьтесь ))
vilingrad 14 сентября 2018 | 17:31
Видимо, жопа...