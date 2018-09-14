СК завершил расследование так называемого «театрального дела»

Материалы направлены в прокуратуру. Ранее фигуранты, в том числе ключевой обвиняемый, режиссёр Кирилл Серебренников называли дело абсурдным.

В деле помимо Кирилла Серебренникова фигурируют бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский, гендиректор Седьмой студии Юрий Итин и руководитель Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили больше 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на театральный проект Платформа. Выводы сделали на основаниях результатов финансово-экономической экспертизы, говорят в СК. Сначала следствие называло вдвое меньшую сумму. Дело в отношении бывшего главного бухгалтера Седьмой студии Нины Масляевой выделили в отдельное производство. Именно на её показаниях строится обвинение. Вину в хищении денег Масляева признала, сотрудничала со следствием и сейчас знакомится с материалами. Больше вину никто не признал. Серебренников в суде не раз просил прекратить уголовное преследование, называя обвинения абсурдными. Режиссёр отмечал, что выделенные государством деньги пошли на постановку спектаклей. Это подтверждали в суде его коллеги. Закрыть театральное дело призывали и другие фигуранты.

Имущество обвиняемых арестовано, в том числе квартира Серебренникова в Германии, автомобили фигурантов дела, ювелирные украшения и денежные средства, говорят в СК. Ещё одна обвиняемая, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова в международном розыске.