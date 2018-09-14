Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, пропали после интервью телеканалу RT

Об этом пишет газета «Дейли Телеграф». Издание приводит соответствующие комментарии главного редактора RT Маргариты Симоньян. Согласно этим данным, номер, с которого звонили Боширов и Петров, больше недоступен. Фотографии из Солсбери они так и не прислали. В интервью Симоньян Боширов и Петров утверждали, что не причастны к отравлению Скрипалей.