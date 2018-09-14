Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, пропали после интервью телеканалу RT
Об этом пишет газета «Дейли Телеграф». Издание приводит соответствующие комментарии главного редактора RT Маргариты Симоньян. Согласно этим данным, номер, с которого звонили Боширов и Петров, больше недоступен. Фотографии из Солсбери они так и не прислали. В интервью Симоньян Боширов и Петров утверждали, что не причастны к отравлению Скрипалей.
Комментарии50
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kryimzdick 14 сентября 2018 | 16:35
Их и привозили к Симонянше в наручниках
zloy_sok 14 сентября 2018 | 16:52
kryimzdick: Судя по беседе, с точностью да наоборот...
danko1 14 сентября 2018 | 17:00
zloy_sok: Позорное интервью с последствиями.
igogor64 14 сентября 2018 | 16:52
kryimzdick: Этого не было видно во время интервью, но на ногах у них были кандалы, во рту - кляпы (которые заретушировали при помощи компьютерной графики на секретной совместной студии Лубянка-Мосфильм), а в сердцах - кардиостимуляторы...
novirusic 14 сентября 2018 | 17:01
igogor64:
Западная пресса называет "фарсом" и "балаганным представлением" телеинтервью двух россиян, подозреваемых в причастности к покушению на Скрипалей. По мнению обозревателей, рассказ Петрова и Боширова полон несостыковок и нелепостей.
"В четверг источник в британских правительственных кругах отмел как "нелепые" утверждения двух предполагаемых российских профессиональных убийц, что они были в Солсбери в качестве туристов", - пишет британская газета The Times. Журналисты Марк Беннеттс и Фиона Гамильтон напоминают основные положения телеинтервью, которое в четверг дали российскому государственному телеканалу мужчины, назвавшиеся Александр Петров и Руслан Боширов. Они отрицали свою причастность к нападению на Скрипалей в марте.
"Эти двое утверждали, что ездили в Уилтшир посмотреть Стоунхендж и Солсберийский собор. Они отрицали, что являются сотрудниками ГРУ, и уверяли, что они специалисты по спортивному питанию", - сообщает издание.
Газета комментирует: "В интернете нет упоминаний об Александре Петрове или Руслане Боширове в контексте российской фитнес-индустрии. Ни один из них двоих не присутствует активно в соцсетях".
Авторы пишут: "Источник в британских правительственных кругах сказал, что этот "фарс" более тесно связывает президента Путина с отравлением, так как он (Путин. - Прим. ред.) продемонстрировал свое влияние, заявив, что у этих двоих возьмут интервью".
Источник сказал: "В сущности, это все равно что вывесить веревку и позволить им самим повеситься. Это было нелепое балаганное представление".
igogor64 14 сентября 2018 | 17:06
novirusic: "Западная пресса называет "фарсом" и "балаганным представлением" телеинтервью двух россиян, подозреваемых в причастности к покушению на Скрипалей. " --->
То есть, "западная" пресса считает этих двух граждан из передачи Симоньян подозреваемыми "Петровым" и "Бошировым"? Как это трогательно!
novirusic 14 сентября 2018 | 17:15
igogor64: дурашка, а как их еще называть? Полка условно называют так.
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"Один источник в полиции сказал, что записей с камер видеонаблюдения, которые подкрепляют аргументы британской стороны, значительно больше, но эти записи не будут обнародованы, так как это неуместно в условиях продолжающегося уголовного расследования", - пишут авторы.
Издание сообщает: "Скотланд-Ярд собирается обнародовать имена, которые, насколько ему известно, являются подлинными именами этих двоих."
Дурашка, ты же даже не знаешь, что их сдал их коллега, который с н6ими учился и служил.
Он недавно из российского посольства в Италии сбег.
igogor64 14 сентября 2018 | 17:23
novirusic: "дурашка, а как их еще называть? Полка условно называют так. " ---->
Вот об этом дебилизме - считать первых попавшихся граждан, представившихся "Петровым" и Бошировым", - подозреваемыми, я и говорю это редкий дебилизм, и это действительно очень трогательно. Почти как в классическом анекдоте про Брежнева, который "в Кремле принял французского посла за английского и имел с ним теплую и продолжительную беседу".
Единственное, что огорчает, это - то, что ни британские следователи, ни крышующие их британские политики не торопятся разделять этот демонстративный дебилизм прессы (точнее говоря, ее части; нормальная пресса есть и на Западе) и еще больший дебилизм тех, кто ее с удовольствием цитирует.
novirusic 14 сентября 2018 | 17:36
igogor64: Голубок, ты своим пометом все обсуждение загадил.
Люди откликнулись на призыв Путина. А ты их подозреваешь в самозванстве.
А в Рапшутудыее просто так не войдешь.
Там на входе документ предъявить надоть.
Симоньяншая опять же не полная дура.... хотя, конечно полная и дура, но совсем. Небось тоже документ смотрела.
А то вот ты придешь и скажешь что ты Путин. И что? Возьмут у тебя интервью или возьмут за шкирку и скажут: Пшел, дурачок, нах.
askol2016 14 сентября 2018 | 16:35
Быстро их ликвидировали!..
polsan 14 сентября 2018 | 16:55
askol2016: у них просто товар закончится, а жить же на что-то надо, вот они снова и поехали за средствами ЗОЖ, что так популярны сейчас в России.)))
zurich_106 14 сентября 2018 | 17:07
polsan: не поедут, их на границе ЕС арестуют
lager23 14 сентября 2018 | 16:36
Они уже в Донецке, ремонтируют кафе «Сепар»!
o_smirnov 14 сентября 2018 | 17:06
lager23:
Точно!
Ха-ха!
jetsam 14 сентября 2018 | 16:39
а за это уже непахан-нецарь-вошьдь отвечает.
он нашел и он потерял - спрос, теперь, только с него.
небось скажет, что они на соловках реабилитацию проходят.
в лагере политзеков. по импортной технологии от доктора Мегеле.
dedmoroz 14 сентября 2018 | 17:01
jetsam: * Что ж так плохо за кадрами смотрите? Бегают куда хотят ваши кадры "(Любовь и голуби)
jetsam 14 сентября 2018 | 17:12
хотя есть второй вариант - всю выручку на новую партию протенинов,
а на телефон - не хватило...
они же "средней руки" предприниматели...
* у человека две руки + средняя (ну, все знают, где).
yralez 14 сентября 2018 | 16:39
Усё, замочили коммерсантов английские шпионы...........несмотря , что вождь простил.
hiryrg 14 сентября 2018 | 16:46
Теперь дело за малым - осталось личики поменять. Пластический хирург сейчас с первым занимается, на подходе - второй.
viktorova 14 сентября 2018 | 16:51
hiryrg: думаю не будут тратиться на этих неудачников - недоносков. Смысла нет - провалили дело. Они и с новыми лицами провалят.
igogor64 14 сентября 2018 | 16:55
hiryrg: Боюсь, в результате операции опять получится какой-нибудь упырь вроде Борюсика Джонсона. Или даже что-нибудь пострашнее. Будут теперь под видом Мэй и Джонсона ходить по ночной Москве и прохожих пугать...
i_one_off 14 сентября 2018 | 16:47
В Швейцарию махнули расслабиться, симку выкинули. А фотки не прислали, т.к. незачем, все пейзажи можно в интернете найти.
gvs 14 сентября 2018 | 16:48
Голубое Разведывательное Управление (ГРУ) ))))
stopkran1969 14 сентября 2018 | 17:31
gvs: голубцевато-розоватое убожество
tks 14 сентября 2018 | 16:49
Наверное, британские коммандос "Крысы пустыни" их выкрали.
tv_victim 14 сентября 2018 | 16:49
Они на очередном задании.
igogor64 14 сентября 2018 | 16:59
tv_victim: Главное, чтобы они не слишком увлеклись и не потравили бы своим секретным зельем товарища Венедиктова. А то мы тут без развлечения останемся. Ореха и прочую шушеру пусть травят, сколько им влезет, но от Венедиктова - руки прочь!
benin_papa__ 14 сентября 2018 | 16:50
Непричастны и недоступны.
И никто никогда не видел и не слышал ни единого человека в РФ, который бы с Петровым и Бошировым дружил, учился, либо жил по соседству...
Инопланетяне, мля.
Или путешественники во времени.
Полетели досматривать собор в Солсбери в сентябрь 2017 года. Когда их еще никто не искал))
igogor64 14 сентября 2018 | 16:50
Неужели номер больше не доступен?? Какой ужас! Если номер не доступен, это означает, что лично Владимир Владимирович Путин убил и съел бедолаг, а затем, презрев все нормы приличия и уважения к умершим людям, цинично заблокировал их (совместный) номер телефона...
novirusic 14 сентября 2018 | 17:10
igogor64: igogor64: А в постели с ними он тоже был, да?
Ты уж договаривай.
igogor64 14 сентября 2018 | 17:39
novirusic: Нет. В постели с ними был Скрипаль, это, вроде бы, всем известно. Они пытались его затрахать до смерти, но из этого ничего не получилось, и они решили сменить тактику и отравить его Новичком. Но и тут просчитались: Скрипаль, судя по всему, представляет собой реинкарнацию Кощея Бесмертного, которого ни затрах, ни Новичок не берет. Там, вроде бы, смерть Скрипаля на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук стоит на высоком дубу в Солсбери, а стерегут этот дуб свирепые Мэй и Джонсон. Короче говоря, хрен убьешь этого Скрипаля, особенно такими доисторическими методами...
novirusic 14 сентября 2018 | 17:42
igogor64: То есть ты уверен, что они педерасты и им друг друга мало? Какие подробности знаешь.
Небось ты, шалун, тоже с ними общался и кровать делил.
А 100 тыщ не хочешь заработать?
igogor64 14 сентября 2018 | 17:45
novirusic: Нет, с ними я не общался, хорошо это или плохо. Просто я люблю потешаться в сети над некоторыми дебилами, и сейчас у меня это совсем неплохо получается. Хотя, признаюсь, поступаю я не совсем по христиански.
igogor64 14 сентября 2018 | 17:47
"по-христиански", конечно же, следует писать через дефис.
grigorcar 14 сентября 2018 | 16:50
наш фитнес он не для всех. доступ к этой части лгбт курирует лично ↑.
krysodav2 14 сентября 2018 | 16:51
"Залечь на дно в Брюгге" (С) Поехали досматривать "Солсберецкий Собор")))))
mas_mas 14 сентября 2018 | 17:06
krysodav2: не надо, фильм хороший, чего марать-то об них
s_a_n_d_r_a 14 сентября 2018 | 16:51
Показали и снова спрятали:))) Это лучшее доказательство, что никакие они не туристы, а зашкваренные служивые -киллеры. Долго ли проживут?.. Не зря такие напуганные были. На каждого киллера другой киллер найдется:/
sasass 14 сентября 2018 | 16:55
Они на телеканале уже выглядели арестованными - теперь их окончательно запекли - они же ясно сказали , что они в Англию летали для " Прикрытия " , но не успели сказать кого они там прикрывали...
evgeny_biolog 14 сентября 2018 | 16:56
"подозреваемые в отравлении Скрипалей, пропали"
Что значит пропали, сдохли что ли?
olexa30 14 сентября 2018 | 16:58
А в "Голубой устрице" смотрели?
gregor 14 сентября 2018 | 17:01
Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, пропали после интервью телеканалу RT
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Соболезнование родным и близким .... пропавших .
sinoptik2016 14 сентября 2018 | 17:02
Скоро на Первом: "Я сама видела, эти два мальчика, ну Петров и Баширов, они стояли там в трусиках и смотрели на собор"
igogor64 14 сентября 2018 | 17:13
sinoptik2016: Если в семейных трусах и рядом с собором, то это Борис Джонсон занимается утренней пробежкой. Не надо вешать на несчастных Боширова с Петровым тех преступлений, которых они не совершали. Хотя одно преступление они все-таки совершили: сумели не убить сильнейшим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического типа конкретного человека, хотя нескольких граммов этого вещества достаточно, чтобы истребить все население Солсбери. Ни один преступник в мире не смог бы применить это БОВ так, чтобы жертва отделалась короткой госпитализацией, но эти преступники оказались способны и на такое злодейство...
pravdatut 14 сентября 2018 | 17:11
Раз их опять спрятали, значит это " туристы геи"))
apels 14 сентября 2018 | 17:13
Балаган, причем абсолютно бездарный. Ничего не доказали кроме тупости и профнепригодности. Спалившиеся разведчики, отработанный материал.
igogor64 14 сентября 2018 | 17:25
apels: Балаган, причем весьма талантливый. От того, что его суть многим не понятна, он не становится бездарным.
cypher 14 сентября 2018 | 17:29
Примечательно, что об этом пишет первой именно британская пресса, а не какой-нибудь московский комсомолец или телеканал звезда. Им судьба соотечественников видать, совершенно пох..
igogor64 14 сентября 2018 | 17:32
cypher: А тут уже бедолагам ничем не помочь. Если номера телефонов не отвечают, то всё, их выпотрошили и съели, ясень пень. Переживать о них, увы, уже слишком поздно.
yralez 14 сентября 2018 | 17:32
Сейчас идет анализ комментов, разрабатывается и корректируется легенда.
Затем выучат и обьявятся, не пережиывайте.
Недолго ждать...