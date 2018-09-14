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16:31, 14 сентября 2018

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, пропали после интервью телеканалу RT

Об этом пишет газета «Дейли Телеграф». Издание приводит соответствующие комментарии главного редактора RT Маргариты Симоньян. Согласно этим данным, номер, с которого звонили Боширов и Петров, больше недоступен. Фотографии из Солсбери они так и не прислали. В интервью Симоньян Боширов и Петров утверждали, что не причастны к отравлению Скрипалей.

Комментарии

50

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kryimzdick 14 сентября 2018 | 16:35

Их и привозили к Симонянше в наручниках

zloy_sok 14 сентября 2018 | 16:52

kryimzdick: Судя по беседе, с точностью да наоборот...

danko1 14 сентября 2018 | 17:00

zloy_sok: Позорное интервью с последствиями.

igogor64 14 сентября 2018 | 16:52

kryimzdick: Этого не было видно во время интервью, но на ногах у них были кандалы, во рту - кляпы (которые заретушировали при помощи компьютерной графики на секретной совместной студии Лубянка-Мосфильм), а в сердцах - кардиостимуляторы...

novirusic 14 сентября 2018 | 17:01

igogor64:

Западная пресса называет "фарсом" и "балаганным представлением" телеинтервью двух россиян, подозреваемых в причастности к покушению на Скрипалей. По мнению обозревателей, рассказ Петрова и Боширова полон несостыковок и нелепостей.

"В четверг источник в британских правительственных кругах отмел как "нелепые" утверждения двух предполагаемых российских профессиональных убийц, что они были в Солсбери в качестве туристов", - пишет британская газета The Times. Журналисты Марк Беннеттс и Фиона Гамильтон напоминают основные положения телеинтервью, которое в четверг дали российскому государственному телеканалу мужчины, назвавшиеся Александр Петров и Руслан Боширов. Они отрицали свою причастность к нападению на Скрипалей в марте.

"Эти двое утверждали, что ездили в Уилтшир посмотреть Стоунхендж и Солсберийский собор. Они отрицали, что являются сотрудниками ГРУ, и уверяли, что они специалисты по спортивному питанию", - сообщает издание.

Газета комментирует: "В интернете нет упоминаний об Александре Петрове или Руслане Боширове в контексте российской фитнес-индустрии. Ни один из них двоих не присутствует активно в соцсетях".

Авторы пишут: "Источник в британских правительственных кругах сказал, что этот "фарс" более тесно связывает президента Путина с отравлением, так как он (Путин. - Прим. ред.) продемонстрировал свое влияние, заявив, что у этих двоих возьмут интервью".

Источник сказал: "В сущности, это все равно что вывесить веревку и позволить им самим повеситься. Это было нелепое балаганное представление".

igogor64 14 сентября 2018 | 17:06

novirusic: "Западная пресса называет "фарсом" и "балаганным представлением" телеинтервью двух россиян, подозреваемых в причастности к покушению на Скрипалей. " --->

То есть, "западная" пресса считает этих двух граждан из передачи Симоньян подозреваемыми "Петровым" и "Бошировым"? Как это трогательно!

novirusic 14 сентября 2018 | 17:15

igogor64: дурашка, а как их еще называть? Полка условно называют так.
------------
"Один источник в полиции сказал, что записей с камер видеонаблюдения, которые подкрепляют аргументы британской стороны, значительно больше, но эти записи не будут обнародованы, так как это неуместно в условиях продолжающегося уголовного расследования", - пишут авторы.

Издание сообщает: "Скотланд-Ярд собирается обнародовать имена, которые, насколько ему известно, являются подлинными именами этих двоих."

Дурашка, ты же даже не знаешь, что их сдал их коллега, который с н6ими учился и служил.
Он недавно из российского посольства в Италии сбег.

igogor64 14 сентября 2018 | 17:23

novirusic: "дурашка, а как их еще называть? Полка условно называют так. " ---->

Вот об этом дебилизме - считать первых попавшихся граждан, представившихся "Петровым" и Бошировым", - подозреваемыми, я и говорю это редкий дебилизм, и это действительно очень трогательно. Почти как в классическом анекдоте про Брежнева, который "в Кремле принял французского посла за английского и имел с ним теплую и продолжительную беседу".

Единственное, что огорчает, это - то, что ни британские следователи, ни крышующие их британские политики не торопятся разделять этот демонстративный дебилизм прессы (точнее говоря, ее части; нормальная пресса есть и на Западе) и еще больший дебилизм тех, кто ее с удовольствием цитирует.

novirusic 14 сентября 2018 | 17:36

igogor64: Голубок, ты своим пометом все обсуждение загадил.
Люди откликнулись на призыв Путина. А ты их подозреваешь в самозванстве.
А в Рапшутудыее просто так не войдешь.
Там на входе документ предъявить надоть.
Симоньяншая опять же не полная дура.... хотя, конечно полная и дура, но совсем. Небось тоже документ смотрела.
А то вот ты придешь и скажешь что ты Путин. И что? Возьмут у тебя интервью или возьмут за шкирку и скажут: Пшел, дурачок, нах.

askol2016 14 сентября 2018 | 16:35

Быстро их ликвидировали!..

polsan 14 сентября 2018 | 16:55

askol2016: у них просто товар закончится, а жить же на что-то надо, вот они снова и поехали за средствами ЗОЖ, что так популярны сейчас в России.)))

zurich_106 14 сентября 2018 | 17:07

polsan: не поедут, их на границе ЕС арестуют

lager23 14 сентября 2018 | 16:36

Они уже в Донецке, ремонтируют кафе «Сепар»!

o_smirnov 14 сентября 2018 | 17:06

lager23:
Точно!
Ха-ха!

jetsam 14 сентября 2018 | 16:39

а за это уже непахан-нецарь-вошьдь отвечает.
он нашел и он потерял - спрос, теперь, только с него.

небось скажет, что они на соловках реабилитацию проходят.
в лагере политзеков. по импортной технологии от доктора Мегеле.

dedmoroz 14 сентября 2018 | 17:01

jetsam: * Что ж так плохо за кадрами смотрите? Бегают куда хотят ваши кадры "(Любовь и голуби)

jetsam 14 сентября 2018 | 17:12

хотя есть второй вариант - всю выручку на новую партию протенинов,
а на телефон - не хватило...
они же "средней руки" предприниматели...

* у человека две руки + средняя (ну, все знают, где).

yralez 14 сентября 2018 | 16:39

Усё, замочили коммерсантов английские шпионы...........несмотря , что вождь простил.

hiryrg 14 сентября 2018 | 16:46

Теперь дело за малым - осталось личики поменять. Пластический хирург сейчас с первым занимается, на подходе - второй.

viktorova 14 сентября 2018 | 16:51

hiryrg: думаю не будут тратиться на этих неудачников - недоносков. Смысла нет - провалили дело. Они и с новыми лицами провалят.

igogor64 14 сентября 2018 | 16:55

hiryrg: Боюсь, в результате операции опять получится какой-нибудь упырь вроде Борюсика Джонсона. Или даже что-нибудь пострашнее. Будут теперь под видом Мэй и Джонсона ходить по ночной Москве и прохожих пугать...

i_one_off 14 сентября 2018 | 16:47

В Швейцарию махнули расслабиться, симку выкинули. А фотки не прислали, т.к. незачем, все пейзажи можно в интернете найти.

gvs 14 сентября 2018 | 16:48

Голубое Разведывательное Управление (ГРУ) ))))

stopkran1969 14 сентября 2018 | 17:31

gvs: голубцевато-розоватое убожество

tks 14 сентября 2018 | 16:49

Наверное, британские коммандос "Крысы пустыни" их выкрали.

tv_victim 14 сентября 2018 | 16:49

Они на очередном задании.

igogor64 14 сентября 2018 | 16:59

tv_victim: Главное, чтобы они не слишком увлеклись и не потравили бы своим секретным зельем товарища Венедиктова. А то мы тут без развлечения останемся. Ореха и прочую шушеру пусть травят, сколько им влезет, но от Венедиктова - руки прочь!

benin_papa__ 14 сентября 2018 | 16:50

Непричастны и недоступны.
И никто никогда не видел и не слышал ни единого человека в РФ, который бы с Петровым и Бошировым дружил, учился, либо жил по соседству...
Инопланетяне, мля.
Или путешественники во времени.
Полетели досматривать собор в Солсбери в сентябрь 2017 года. Когда их еще никто не искал))

igogor64 14 сентября 2018 | 16:50

Неужели номер больше не доступен?? Какой ужас! Если номер не доступен, это означает, что лично Владимир Владимирович Путин убил и съел бедолаг, а затем, презрев все нормы приличия и уважения к умершим людям, цинично заблокировал их (совместный) номер телефона...

(комментарий скрыт)

novirusic 14 сентября 2018 | 17:10

igogor64: igogor64: А в постели с ними он тоже был, да?
Ты уж договаривай.

igogor64 14 сентября 2018 | 17:39

novirusic: Нет. В постели с ними был Скрипаль, это, вроде бы, всем известно. Они пытались его затрахать до смерти, но из этого ничего не получилось, и они решили сменить тактику и отравить его Новичком. Но и тут просчитались: Скрипаль, судя по всему, представляет собой реинкарнацию Кощея Бесмертного, которого ни затрах, ни Новичок не берет. Там, вроде бы, смерть Скрипаля на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук стоит на высоком дубу в Солсбери, а стерегут этот дуб свирепые Мэй и Джонсон. Короче говоря, хрен убьешь этого Скрипаля, особенно такими доисторическими методами...

novirusic 14 сентября 2018 | 17:42

igogor64: То есть ты уверен, что они педерасты и им друг друга мало? Какие подробности знаешь.
Небось ты, шалун, тоже с ними общался и кровать делил.
А 100 тыщ не хочешь заработать?

igogor64 14 сентября 2018 | 17:45

novirusic: Нет, с ними я не общался, хорошо это или плохо. Просто я люблю потешаться в сети над некоторыми дебилами, и сейчас у меня это совсем неплохо получается. Хотя, признаюсь, поступаю я не совсем по христиански.

igogor64 14 сентября 2018 | 17:47

"по-христиански", конечно же, следует писать через дефис.

grigorcar 14 сентября 2018 | 16:50

наш фитнес он не для всех. доступ к этой части лгбт курирует лично ↑.

krysodav2 14 сентября 2018 | 16:51

"Залечь на дно в Брюгге" (С) Поехали досматривать "Солсберецкий Собор")))))

mas_mas 14 сентября 2018 | 17:06

krysodav2: не надо, фильм хороший, чего марать-то об них

s_a_n_d_r_a 14 сентября 2018 | 16:51

Показали и снова спрятали:))) Это лучшее доказательство, что никакие они не туристы, а зашкваренные служивые -киллеры. Долго ли проживут?.. Не зря такие напуганные были. На каждого киллера другой киллер найдется:/

sasass 14 сентября 2018 | 16:55

Они на телеканале уже выглядели арестованными - теперь их окончательно запекли - они же ясно сказали , что они в Англию летали для " Прикрытия " , но не успели сказать кого они там прикрывали...

evgeny_biolog 14 сентября 2018 | 16:56

"подозреваемые в отравлении Скрипалей, пропали"

Что значит пропали, сдохли что ли?

olexa30 14 сентября 2018 | 16:58

А в "Голубой устрице" смотрели?

gregor 14 сентября 2018 | 17:01

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, пропали после интервью телеканалу RT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соболезнование родным и близким .... пропавших .

sinoptik2016 14 сентября 2018 | 17:02

Скоро на Первом: "Я сама видела, эти два мальчика, ну Петров и Баширов, они стояли там в трусиках и смотрели на собор"

igogor64 14 сентября 2018 | 17:13

sinoptik2016: Если в семейных трусах и рядом с собором, то это Борис Джонсон занимается утренней пробежкой. Не надо вешать на несчастных Боширова с Петровым тех преступлений, которых они не совершали. Хотя одно преступление они все-таки совершили: сумели не убить сильнейшим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического типа конкретного человека, хотя нескольких граммов этого вещества достаточно, чтобы истребить все население Солсбери. Ни один преступник в мире не смог бы применить это БОВ так, чтобы жертва отделалась короткой госпитализацией, но эти преступники оказались способны и на такое злодейство...

pravdatut 14 сентября 2018 | 17:11

Раз их опять спрятали, значит это " туристы геи"))

apels 14 сентября 2018 | 17:13

Балаган, причем абсолютно бездарный. Ничего не доказали кроме тупости и профнепригодности. Спалившиеся разведчики, отработанный материал.

igogor64 14 сентября 2018 | 17:25

apels: Балаган, причем весьма талантливый. От того, что его суть многим не понятна, он не становится бездарным.

cypher 14 сентября 2018 | 17:29

Примечательно, что об этом пишет первой именно британская пресса, а не какой-нибудь московский комсомолец или телеканал звезда. Им судьба соотечественников видать, совершенно пох..

igogor64 14 сентября 2018 | 17:32

cypher: А тут уже бедолагам ничем не помочь. Если номера телефонов не отвечают, то всё, их выпотрошили и съели, ясень пень. Переживать о них, увы, уже слишком поздно.

yralez 14 сентября 2018 | 17:32

Сейчас идет анализ комментов, разрабатывается и корректируется легенда.
Затем выучат и обьявятся, не пережиывайте.
Недолго ждать...

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