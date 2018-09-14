Z Архив новостей новости
5 20 6 892
16:32, 14 сентября 2018

Власти Петербурга хотят запретить несогласованные концерты уличных музыкантов

Как пишет сайт «Фонтанка», для этого в городском заксобрании создали рабочую группу, которая должна скорректировать закон о массовых мероприятиях. Депутаты заявили, что сейчас культурно-массовые мероприятия проводятся по нормам 90-х годов. С  тех пор сильно изменилось законодательство. В комитете по культуре «Фонтанке» пояснили, что сейчас нельзя привлечь уличных артистов к ответственности, кроме случаев, когда они начинают собирать деньги – тогда это можно расценить нелегальное предпринимательство.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

equus 14 сентября 2018 | 16:46

Да здравствует порядок и тоска на улицах!.. Как в совке...

osj99 14 сентября 2018 | 17:31

equus: целую рабочую группу создали, надо же... Оно и верно - уличные выступающие - проводники неконтролируемого подтекста

polsan 14 сентября 2018 | 16:46

В Европейских странах, кстати тоже такой запрет существует, но как бы в мягкой форме, на мой взгляд. Можно играть на улице и за деньги тоже, но если ты не используешь усилителей звука. То есть если придёт скрипач/ка и будет играть на улице и ей будут бросать деньги в футляр для скрипки, то не будет ни штрафа и полиция вряд ли будут против. Но вот в Швейцарии всем запретили вообще и штраф 2000 франков. Большой штраф уж очень. ) Желающих с тех пор играть на улицах швейцарских городов уже не видно совсем! )

vedma2017 14 сентября 2018 | 16:46

Зачем запрещать ?? Разве в таких концертах есть что-то плохое ??

polsan 14 сентября 2018 | 16:51

vedma2017: это связано часто с тем, что в маленьких европейских городах в пешеходных зонах тоже живут люди и им тоже хочется бывает и тишины ))

equus 14 сентября 2018 | 16:56

polsan:
Ограничить по времени суток и громкости, но зачем запрещать..?

vedma2017 14 сентября 2018 | 17:25

polsan:
Вообще-то идеальная тишина бывает только на кладбище. А в городе, в котором живут люди, разного рода шум - норма, и - страшно, если его не будет.)

sasass 14 сентября 2018 | 16:49

Сплошные запреты и на запретах живут и на пенсию уйдут...

equus 14 сентября 2018 | 16:58

sasass:
Была страна советов... Теперь страна запретов.
-- Хрен редьки не слаще.

(комментарий скрыт)

grigorcar 14 сентября 2018 | 16:53

то, что наши сограждане еще на свободе - наша недоработка, заявили депутаты.

(комментарий скрыт)

evgeny_biolog 14 сентября 2018 | 17:00

"Власти Петербурга хотят запретить несогласованные концерты уличных музыкантов"

Что значит несогласованные, которые лажают что ли?

gregor 14 сентября 2018 | 17:06

Власти Петербурга хотят запретить несогласованные концерты уличных музыкантов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я и 86 % телевизионного растениеводства , запретила бы несогласованные с властями, выхода со своего подъезда . С начало написать заявку местным ФСБ ,на разрешение погулять с 8 до 11 , и если поступит разрешение ...пожалуйста гуляйте . А то распоясались ,понимаш . Это вам не Европа с её буржуйскими порядками , Это Россия с её менталитетом и генофондом , после селекции товарища сталина .

perectukin 14 сентября 2018 | 17:07

Главное запретить всякие молодые гвардии , а лучше расстрелять как врагов народа!

sredniy_klass 14 сентября 2018 | 17:09

Для нормальной жизни в Питере нужно, для начала, губернатора уже поменять, а не музыкантов...

tv_victim 14 сентября 2018 | 17:21

sredniy_klass: Да меняли уже.... теперь прежнее в совфеде гадит, а нынешнее - в городе. При Пудинге по-другому никак.....

polikarpich 14 сентября 2018 | 17:14

Целую рабочую группу создали?!!!
Спецодежду им уже выдали или как?

tvitov66 14 сентября 2018 | 17:20

polikarpich: это уже потом будет ... за прямое нарушение Конституции и спецодежда и кайло ...

vsokolov 14 сентября 2018 | 17:32

Для разнообразия хоть что-нибудь бы разрешили...

ed10075 14 сентября 2018 | 17:33

Следующим на повестке дня будет запрет на несогласованное появление на улицах?

rash 14 сентября 2018 | 17:38

Законодательство действительно сильно изменилось, правда оно всё меньше соответствует Конституции, но это же мелочи, главное чтобы согласовывали ВСЁ.

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 155 6 16544 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 235 6 24952 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 191 6 20902 11.09
Kвласть, фото, события
Новости

Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по решению относительно долга на 3 миллиарда долларов перед РФ Cуд принял решение о новом слушании…

5 50 6 5795
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 81 6 12853 07.09
Kобщество, расследования, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 164 6 19775 13.09
Kармия, путин, события
Новости

Лондон назвал лживым интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Британское правительство не принимает заявление Баширова и Петрова о том, что они являются обычными туристами…

5 63 6 24160
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 105 6 13078 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8104 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1518 6 195969 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 81 6 11235 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 253 6 36320 08.09
Kправославие, рпц, события
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 90 6 13436 10.09
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Мальвину из «Приключений Буратино» ещё не вырезают? Эта девочка — Зина. Ее Мама Надежда, как назло, не разделяет мнения учителей школы, что с такими розовыми волосами в школу ходить нельзя. Исключать за это девушку из школы, и не стесняться это подтвердить письменно…

5 502 6 77680 08.09
Kдети, школа, образование, общество, мнения
Голосование
Как должен Навальный ответить Золотову?
5 50 6 7976 11.09
Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 71 6 11268 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает отказаться от американской валюты Он сказал, что разработал план из трёх пунктов…

5 66 6 42673
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 219 6 179178 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 77 6 22619 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 292 6 420241 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1518 6 195969 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7254579
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3657599

Сегодня в эфире