Власти Петербурга хотят запретить несогласованные концерты уличных музыкантов
Как пишет сайт «Фонтанка», для этого в городском заксобрании создали рабочую группу, которая должна скорректировать закон о массовых мероприятиях. Депутаты заявили, что сейчас культурно-массовые мероприятия проводятся по нормам 90-х годов. С тех пор сильно изменилось законодательство. В комитете по культуре «Фонтанке» пояснили, что сейчас нельзя привлечь уличных артистов к ответственности, кроме случаев, когда они начинают собирать деньги – тогда это можно расценить нелегальное предпринимательство.
Комментарии20
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equus 14 сентября 2018 | 16:46
Да здравствует порядок и тоска на улицах!.. Как в совке...
osj99 14 сентября 2018 | 17:31
equus: целую рабочую группу создали, надо же... Оно и верно - уличные выступающие - проводники неконтролируемого подтекста
polsan 14 сентября 2018 | 16:46
В Европейских странах, кстати тоже такой запрет существует, но как бы в мягкой форме, на мой взгляд. Можно играть на улице и за деньги тоже, но если ты не используешь усилителей звука. То есть если придёт скрипач/ка и будет играть на улице и ей будут бросать деньги в футляр для скрипки, то не будет ни штрафа и полиция вряд ли будут против. Но вот в Швейцарии всем запретили вообще и штраф 2000 франков. Большой штраф уж очень. ) Желающих с тех пор играть на улицах швейцарских городов уже не видно совсем! )
vedma2017 14 сентября 2018 | 16:46
Зачем запрещать ?? Разве в таких концертах есть что-то плохое ??
polsan 14 сентября 2018 | 16:51
vedma2017: это связано часто с тем, что в маленьких европейских городах в пешеходных зонах тоже живут люди и им тоже хочется бывает и тишины ))
equus 14 сентября 2018 | 16:56
polsan:
Ограничить по времени суток и громкости, но зачем запрещать..?
vedma2017 14 сентября 2018 | 17:25
polsan:
Вообще-то идеальная тишина бывает только на кладбище. А в городе, в котором живут люди, разного рода шум - норма, и - страшно, если его не будет.)
sasass 14 сентября 2018 | 16:49
Сплошные запреты и на запретах живут и на пенсию уйдут...
equus 14 сентября 2018 | 16:58
sasass:
Была страна советов... Теперь страна запретов.
-- Хрен редьки не слаще.
grigorcar 14 сентября 2018 | 16:53
то, что наши сограждане еще на свободе - наша недоработка, заявили депутаты.
evgeny_biolog 14 сентября 2018 | 17:00
"Власти Петербурга хотят запретить несогласованные концерты уличных музыкантов"
Что значит несогласованные, которые лажают что ли?
gregor 14 сентября 2018 | 17:06
Власти Петербурга хотят запретить несогласованные концерты уличных музыкантов
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Я и 86 % телевизионного растениеводства , запретила бы несогласованные с властями, выхода со своего подъезда . С начало написать заявку местным ФСБ ,на разрешение погулять с 8 до 11 , и если поступит разрешение ...пожалуйста гуляйте . А то распоясались ,понимаш . Это вам не Европа с её буржуйскими порядками , Это Россия с её менталитетом и генофондом , после селекции товарища сталина .
perectukin 14 сентября 2018 | 17:07
Главное запретить всякие молодые гвардии , а лучше расстрелять как врагов народа!
sredniy_klass 14 сентября 2018 | 17:09
Для нормальной жизни в Питере нужно, для начала, губернатора уже поменять, а не музыкантов...
tv_victim 14 сентября 2018 | 17:21
sredniy_klass: Да меняли уже.... теперь прежнее в совфеде гадит, а нынешнее - в городе. При Пудинге по-другому никак.....
polikarpich 14 сентября 2018 | 17:14
Целую рабочую группу создали?!!!
Спецодежду им уже выдали или как?
tvitov66 14 сентября 2018 | 17:20
polikarpich: это уже потом будет ... за прямое нарушение Конституции и спецодежда и кайло ...
vsokolov 14 сентября 2018 | 17:32
Для разнообразия хоть что-нибудь бы разрешили...
ed10075 14 сентября 2018 | 17:33
Следующим на повестке дня будет запрет на несогласованное появление на улицах?
rash 14 сентября 2018 | 17:38
Законодательство действительно сильно изменилось, правда оно всё меньше соответствует Конституции, но это же мелочи, главное чтобы согласовывали ВСЁ.