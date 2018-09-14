"Власти Петербурга хотят запретить несогласованные концерты уличных музыкантов"

Как пишет сайт «Фонтанка», для этого в городском заксобрании создали рабочую группу, которая должна скорректировать закон о массовых мероприятиях. Депутаты заявили, что сейчас культурно-массовые мероприятия проводятся по нормам 90-х годов. С тех пор сильно изменилось законодательство. В комитете по культуре «Фонтанке» пояснили, что сейчас нельзя привлечь уличных артистов к ответственности, кроме случаев, когда они начинают собирать деньги – тогда это можно расценить нелегальное предпринимательство.