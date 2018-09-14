Самый резкий рост симпатий к Собянину на выборах зафиксирован в районах, которые в 2013 году голосовали за Навального
Самый резкий рост симпатий к Сергею Собянину на прошедших выборах зафиксирован в районах, которые в 2013-м году активно голосовали за Алексея Навального. На это обращает внимание Би-би-си. Так, Собянина поддержали в Гагаринском районе, Тверском, Замоскворечье, Якиманке, Арбате и Хамовниках. Как считают эксперты, опрошенные Би-би-си, оппозиционно настроенные избиратели не пришли 9-го сентября на выборы, а агрессивная агитация привела на участки провластный электорат.
Комментарии9
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kara 14 сентября 2018 | 16:37
продали Алешу жители бульварного кольца! за красивые тротуары и лавочки на них!
tv_victim 14 сентября 2018 | 16:37
Хоть стой, хоть падай!... А вы все блеете, мол народ. да народ.... Какой нахрен народ? Стадо. Постыдное стадо. Одни, блея, идут голосовать за начальство, другие, блея в интернете, не идут голосовать против. Итог - у всех на виду. Одно слово - БАРАНЫ!
putin_itogy 14 сентября 2018 | 16:54
Это синдром, населения..
Но не народа.
Продающегося за кислый обслюнявленный пряник,
от клептократической коррумпированной власти.
Каждый народ - достоин своего Правителя.
каждое население - достойно своих властителей, тех кто их обкрадывает.
timbuktu 14 сентября 2018 | 16:58
всё очень просто: именно в этих районах глав избирательных комиссий особо предупредили,что если что будет не так - то в следующий раз считать бюллетени они будут в оймяконе
zhrv 14 сентября 2018 | 17:07
- "оппозиционно настроенные избиратели не пришли 9-го сентября на выборы, а агрессивная агитация привела на участки провластный электорат."
Да просто пришли те, кто голосовал за Собянина, и только. Это называется ростом?
mosser 14 сентября 2018 | 17:42
zhrv: конечно, явка то нулевая. Кто пойдёт на такие "выборы"
henry52 14 сентября 2018 | 17:35
Ну и какие еще нужны доказательства, что выборы в России -- фикция?
jetsam 14 сентября 2018 | 17:35
конечно.
психиатрички в тех районах позакрывали с 2013 массово ...
отсюда и рост.
mosser 14 сентября 2018 | 17:39
Оленевод вон из Москвы!