Следственный комитет завершил расследование дела «Седьмой студии»

Согласно окончательной версии обвинения фигуранты похитили больше 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Никто из фигурантов дела, за исключением бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, вины не признаёт.