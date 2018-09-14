Следственный комитет завершил расследование дела «Седьмой студии»
Согласно окончательной версии обвинения фигуранты похитили больше 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Никто из фигурантов дела, за исключением бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, вины не признаёт.
Комментарии2
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sasass 14 сентября 2018 | 16:37
Семь неплохая цифра и на " Седьмом небе " их ждут давно...
viktorova 14 сентября 2018 | 16:54
В этой гребной стране можно посадить 100% предпринимателей. Поскольку а рашке НЕВОЗМОЖНО вести бизнес не нарушив ни одного закона.