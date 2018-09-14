Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обеспокоен госпитализацией Петра Верзилова

Участник группы Pussy Riot, доставленный на днях в больницу в тяжелом состоянии, помимо российского, имеет канадское гражданство, поэтому канадские консулы попытаются оказать ему помощь, — сообщает телеканал CTV News. Трюдо сказал, что с учетом действий русских в Великобритании относится к ситуации с Верзиловым очень серьезно. При этом он отметил, что пока рано делать какие-то выводы.

Сейчас активист находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Причины, которые вызвали резкое ухудшение его самочувствия, по-прежнему неизвестны. Одна из версий – отравление лекарствами. Родственники говорят, что сам Верзилов их принять не мог.