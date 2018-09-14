Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обеспокоен госпитализацией Петра Верзилова
Участник группы Pussy Riot, доставленный на днях в больницу в тяжелом состоянии, помимо российского, имеет канадское гражданство, поэтому канадские консулы попытаются оказать ему помощь, — сообщает телеканал CTV News. Трюдо сказал, что с учетом действий русских в Великобритании относится к ситуации с Верзиловым очень серьезно. При этом он отметил, что пока рано делать какие-то выводы.
Сейчас активист находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Причины, которые вызвали резкое ухудшение его самочувствия, по-прежнему неизвестны. Одна из версий – отравление лекарствами. Родственники говорят, что сам Верзилов их принять не мог.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 14 сентября 2018 | 16:33
Ну так давно бы забрал своего придурка! В канадских психушках, небось и условия получше, и с лекарствами проблем поменьше.... Нефиг канадцам матчи ЧМ по футболу срывать!
roman_i_olga 14 сентября 2018 | 16:34
tv_victim: какие накуй скрипали России запретят пользоваться долларом вот новсть
tv_victim 14 сентября 2018 | 16:41
roman_i_olga: При совке тоже запрещали. Ничего, кроме краха совка это не принесло. А доллар как при совке ходил по реальному курсу, так и при Пудинге будет ходить по реальному курсу. Главное доллар не доверять ни одному банку. Только налик! И будет вам счастье. А гребанное государство просто лишится валюты, которое население держит в банках. Идиотизм, возведенный в ранг государственной политики.
kara 14 сентября 2018 | 16:35
да не вопрос!но, после Скрипалей!
sasass 14 сентября 2018 | 16:40
Опять не знали отравители , что он гражданин Канады - вляпались опять ....
krysodav2 14 сентября 2018 | 16:47
Тут глядишь и канадские санкции подтянуться! Заживем трольчатина!
jetsam 14 сентября 2018 | 16:50
как-то все не вовремя.
еще процесс по mh17 не открылся. а уже задавили скрипалями.
еще от скрипалей не отмылись - француз жалуется на спутник-шпион.
еще от спутника не отмылись - дырка в МКС в зоне российского распи... т.е. ответственности.
еще дырку не замазали - золотов вылез с зеленой капустой..
еще капусту не изъяли - бац, канадца траванули в москве, после суда....
пипец, как сказал бы севка.
но это не пипец. это козни репутации. заслуженной.
timwlad90 14 сентября 2018 | 17:13
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обеспокоен госпитализацией Петра Верзилова
Участник группы Pussy Riot, доставленный на днях в больницу в тяжелом состоянии, помимо российского, имеет канадское гражданство, поэтому канадские консулы попытаются оказать ему помощь, — сообщает телеканал CTV News. Трюдо сказал, что с учетом действий русских в Великобритании относится к ситуации с Верзиловым очень серьезно. При этом он отметил, что пока рано делать какие-то выводы.
Сейчас активист находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Причины, которые вызвали резкое ухудшение его самочувствия, по-прежнему неизвестны. Одна из версий – отравление лекарствами. Родственники говорят, что сам Верзилов их принять не мог.
-------------
Ну вообще то уже ставят диагноз -инсульт.
Геперактивность с диким стрессом и плюс допинг для геперактивности.
в конце концов это дикая депрессия,во франции одна из активисток фемен покончила собой. Или инсульт.
grazschdanin 14 сентября 2018 | 17:14
Верзилов - гражданин Канады.
По принятому на сегодня правилу расследования отравлений я считаю, что ответственность за отравление Верзилова несёт премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Нужно требовать от Джастина признать свою ответственность и выдать исполнителей.