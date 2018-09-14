Повышение ЦБ ключевой ставки не поможет в борьбе с растущей инфляцией – экономист Алексашенко

Повышение Центробанком ключевой ставки не поможет в борьбе с растущей инфляцией. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

По его словам, рост инфляции в России обусловлен не денежной политикой, а повышением НДС. Отсюда меры, вводимые ЦБ для борьбы с инфляцией неэффективны. «Из-за решения о повышении НДС инфляция растет. Все предприятия и продавцы потихоньку начали повышать цены, вот и поднялась инфляция», — объяснил он.