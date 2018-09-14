Повышение ЦБ ключевой ставки не поможет в борьбе с растущей инфляцией – экономист Алексашенко
Повышение Центробанком ключевой ставки не поможет в борьбе с растущей инфляцией. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Сергей Алексашенко.
По его словам, рост инфляции в России обусловлен не денежной политикой, а повышением НДС. Отсюда меры, вводимые ЦБ для борьбы с инфляцией неэффективны. «Из-за решения о повышении НДС инфляция растет. Все предприятия и продавцы потихоньку начали повышать цены, вот и поднялась инфляция», — объяснил он.
Комментарии3
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polsan 14 сентября 2018 | 16:32
Вот какая штука: продавцы и предприятия ещё до введения новой ставки НДС стали подымать цены! )) Им всегда мало! )
danko1 14 сентября 2018 | 16:33
polsan: Инфляцию нужно считать в десятки процентов, а нам врут о 4%.
sasass 14 сентября 2018 | 16:45
ЦБ бессилен в борьбе с санкциями - пора срочно над снимать свои санкции и отменять законы подлецов...