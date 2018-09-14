Следственный комитет завершил расследование и направил прокурору материалы дела «Седьмой студии» о хищении из бюджета 133 миллионов рублей, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, окончательные выводы о причиненном ущербе сделаны на основаниях результатов финансово-экономической экспертизы. Следствие наложило арест на имущество обвиняемых, в частности, квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, автомобили фигурантов стоимостью 7 миллионов рублей, а также дорогостоящие ювелирные украшения. Напомню, фигуранты, за исключением фигуранта Нины Масляевой, вины не признают.