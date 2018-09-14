Центральный банк повысил ключевую ставку до семи с половиной процентов впервые с 2014-ого года
Это обусловлено рядом факторов, включая внешнеполитические, — сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Также ЦБ Банк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, чтобы ограничить колебания курса рубля.
Комментарии2
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tv_victim 14 сентября 2018 | 16:08
Вот вам и 4% инфляции... Только дебил мог верить этим бредням.
mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 16:08
Скоро рубль настолько укрепится, что весь мир выстроится в очередь, умоляя продать хоть немного рублей!
Счастливое народонаселение уже планирует радужную и сверхзажиточную жизнь!