Ситуация с госпитализацией Петра Верзилова вызвала обеспокоенность в Канаде – активист имеет гражданство страны

Ситуация с госпитализацией участника Pussy Riot Петра Верзилова вызвала обеспокоенность в Канаде – активист имеет гражданство страны. Премьер-министр государства Джастин Трюдо заявил, что произошедшее вызывает озабоченность на фоне последних событий в Великобритании.

Отравление Петра Верзилова вызывает беспокойство, особенно учитывая действия России в Соединенном Королевстве в последние месяцы, сказал канадский премьер, подразумевая покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, в котором обвиняют двух предполагаемых сотрудников российской военной разведки. Тем не менее, пока рано делать какие-либо выводы, добавил Джастин Трюдо. Дипломатические службы Канады следят за ситуацией с отравлением активиста. Ранее в институте им Склифосовского РИА Новости сообщили, Петр Верзилов по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации. Участника Pussy Riot, издателя «Медиазоны» госпитализировали во вторник после того, как ему стало плохо – активист начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Что именно стало причиной ухудшения его состояния, медики выясняют до сих пор. Девушка Верзилова Вероника Никульшина ранее со ссылкой на предположения врачей рассказал «Медузе», что он мог отравиться лекарственными препаратами — холинолитиками.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что по данным информированного источника, Петра Верзилова перевели в институт им. Склифосовского в предынсультном состоянии. Вероника Никульшина опровергла эту информацию, отметив, что врачи исключили у него риск инсульта