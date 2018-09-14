Хакеры, связанные с российскими властями, получили доступ к американским энергосетям
У Вашингтона есть соответствующие доказательства, — заявил министр энергетики США Рик Перри. Он сейчас находится в Москве.
О подобном вмешательстве в конце июля писала газета The Wall Street Journal. По сведениям издания, хакеры потенциально могли полностью отключить подачу энергию потребителям. Доказательств того, что кибервзломщики связаны с Россией, в статье не приводилось.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
hiryrg 14 сентября 2018 | 16:03
Ихтамнет, этонемы, авыдокажите...
mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 16:04
Одно дело писала газета, другое - говорит действующий министр.
Ну что, введут ещё более полезные для росэкономики санкции?
nina51 14 сентября 2018 | 16:04
так это хорошо )))