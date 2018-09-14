Хакеры, связанные с российскими властями, получили доступ к американским энергосетям

У Вашингтона есть соответствующие доказательства, — заявил министр энергетики США Рик Перри. Он сейчас находится в Москве.



О подобном вмешательстве в конце июля писала газета The Wall Street Journal. По сведениям издания, хакеры потенциально могли полностью отключить подачу энергию потребителям. Доказательств того, что кибервзломщики связаны с Россией, в статье не приводилось.