Очередное предупреждение РПЦ в связи с действиями Константинополя не отразится серьезно на отношениях церквей

Очередное предупреждение Русской православной церкви (РПЦ) разорвать отношения с Константинополем из-за действий патриархата, направленных на предоставление автокефалии православной церкви в Украине, не отразится серьезно на отношениях церквей. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» дьякон Андрей Кураев.

По его словам, «ничего страшного» не случится, если «от нас будет очередное предупреждение». К тому же, подчеркнул, А.Кураев, на языке войны говорит пока только Москва, а не Константинополь, в действиях которого «нет ничего противозаконного». «Со стороны Константинополя, пока только заявлено о том, что приедут наблюдатели (экзархи – ЭМ), которые уполномочены принести информацию Константинопольской церкви о настроениях в Украине», — уточнил он.

А.Кураев добавил, что в России есть государственный интерес к религиозной жизни в Украине. «Кремлевская политика в отношении Украины строится на надежде на то, что народ восстанет против нехорошей хунты, захватившей власть в 2014 году», – считает он.

В этом случае, определенная часть Украины попросит восточного соседа о помощи и Россия этим воспользуется. «Мы поможем аж по самый Львов и Тернополь», — сказал А.Кураев. Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Московского Патриархата окажет России активное содействие в этом.

А.Кураев также отметил, что Украинской православной церкви Московского Патриархата следует пойти на диалог с Константинополем и назначенным им экзархами, но вместо этого, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий «заявил, что не будет встречаться с наблюдателями из Константинополя, а «один из украинских митрополитов запретил мирянам общаться с ними».

Он также отметил, что вопрос предоставления автокефалии православной церкви в Украине «касается напрямую тысяч священнослужителей, служащих в России и имеющих украинские корни». «Если украинская церковь станет независимой, для них станет проблемным возвращение на родину», — считает А.Кураев.

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей назначил своих представителей (экзархов – ЭМ) в Украине. Поводом для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и главы Киевского патриархата Филарета.

14 сентября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве проходит внеочередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В рамках мероприятия обсуждается решение Константинопольского патриархата направить своих экзархов на Украину.