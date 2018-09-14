Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон вступил в должность депутата подмосковного Красногорска
Он баллотировался по спискам «Единой России». Монсон заявил, что будет занимать независимую позицию. «В сердце я социалист, я независим, у меня своя повестка», — сказал депутат журналистам. Прежде всего, он намерен заняться решением «мусорной» проблемы. Кроме того, Монсон хочет организовать полезный досуг для детей и подростков.
Комментарии14
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viktorova 14 сентября 2018 | 15:39
//Прежде всего, он намерен заняться решением «мусорной» проблемы.//
Будет всех Красногорских мусоров п@здить?
По стопам золотова?
novirusic 14 сентября 2018 | 15:45
viktorova: дебилы выбрали дебила, чтобы он их представлял. Другого объяснения нет.
Монсон же явный дебил.
sergik100 14 сентября 2018 | 15:40
Во как - Федя ему не все мозги выбил а жаль.
kochar 14 сентября 2018 | 15:43
Нонсенс.
Человек,который не родился и не прожил в России становится решалой красногорских бед.
Собянин то хоть на необъятной родился,но всё равно не москвич.
И это тоже нонсенс.
yralez 14 сентября 2018 | 15:45
А что, лошадей в Красногорске нет ?
Могли бы выбрать и коня.
Калигула своего коня тоже сенатором сделал.
compare 14 сентября 2018 | 15:53
yralez: побоялись,потому что "конь"-умнее "монсонишки" и может адекватно оценить деятельность этой "думской семейки".
riots 14 сентября 2018 | 15:58
yralez: Кому и кобыла невеста (С)
putin_itogy 14 сентября 2018 | 15:46
В*лять!....
Когда же уже кончится эта чекистская фантасмагория в несчастной России..
Издевается и торжествует, правит свой бал и бенефис, чекисткий урод, нечаянно ставший властителем.
Гадость, когда же ты сдохнешь, тварь..?!
perectukin 14 сентября 2018 | 15:57
putin_itogy:
С какого перепуга он "чекист"
Он либерал, пидарас, настоящий Ельцинист и Собчакист - жулик номер один в стране.
perectukin 14 сентября 2018 | 15:54
Путин лично подписал ?
Сборище дебилов, а не Едим Россию.
hiryrg 14 сентября 2018 | 16:00
Ахахахаха!
compare 14 сентября 2018 | 16:00
им скучно было,а теперь есть хоть "раська федераська"-при таких,как у "депу-утатов" получках(не зар-платах,а именно получках),будут хохотать до обеда,и чуть сонливо,после него...
pusto1 14 сентября 2018 | 16:05
А далее на президентский пост, поддержим товарищи?!
virgenu 14 сентября 2018 | 16:08
Полку Золотова прибыло! Как заметил Ходжа Насреддин- его лицо не отмечено печатью мудрости, держись оппозиция!