Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон вступил в должность депутата подмосковного Красногорска

Он баллотировался по спискам «Единой России». Монсон заявил, что будет занимать независимую позицию. «В сердце я социалист, я независим, у меня своя повестка», — сказал депутат журналистам. Прежде всего, он намерен заняться решением «мусорной» проблемы. Кроме того, Монсон хочет организовать полезный досуг для детей и подростков.