Власти Петербурга хотят запретить несогласованные уличные концерты

В заксобрании создана рабочая группа для корректировки закона о массовых мероприятиях, — сообщает издание Фонтанка.ру. По словам депутатов, сейчас действуют нормативы девяностых годов – они были изданы еще Анатолием Собчаком. Сейчас власти формально не имеют права привлечь уличных артистов к ответственности, если они не занимаются сбором денег.