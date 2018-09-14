Власти Петербурга хотят запретить несогласованные уличные концерты
В заксобрании создана рабочая группа для корректировки закона о массовых мероприятиях, — сообщает издание Фонтанка.ру. По словам депутатов, сейчас действуют нормативы девяностых годов – они были изданы еще Анатолием Собчаком. Сейчас власти формально не имеют права привлечь уличных артистов к ответственности, если они не занимаются сбором денег.
Комментарии4
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polikarpich 14 сентября 2018 | 15:51
Опять "запретить", "не пущать", "ограничить"... Единственное, на что у них мозгов хватает.
alena01 14 сентября 2018 | 15:52
Да и вообще...
Давно пора уже покончить с несанкционированным передвижением граждан по улицам...
polikarpich 14 сентября 2018 | 15:59
alena01: Точно! Вышел на улицу из дома на работу или наоборот - имей разрешение, санкцию, пропуск.
Несанкционированное перемещение или даже появление на улице влечёт за собой штраф или принудительные работы. А впоследствии, возможно, даже уголовную ответственность.
:-)
valia47 14 сентября 2018 | 16:02
Вот гниды. Чем они мешают и кому ?