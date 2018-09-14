Российские космонавты Овчинин и Прокопьев выйдут в открытый космос, чтобы проверить обшивку корабля «Союз»
Российские космонавты Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос, чтобы проверить обшивку корабля «Союз». Дата выхода пока неизвестна. По данным источника РИА, в ноябре-декабре космонавты смогут совершить два внеплановых выхода, чтобы выяснить, есть ли в прошивке «Союза» другие отверстия. К россиянам могут присоединиться и астронавты NASA, чтобы у США не было причин не доверять российскому расследованию.
Комментарии11
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viktorova 14 сентября 2018 | 15:36
Пора бы и обшивку головного мозга Рогозина проверить... нет ли там утечек?
Когда уже это произойдёт? С участием специалистов НАСА.
stopkran1969 14 сентября 2018 | 15:38
Запускайте петрова с бошировым, пущай латают дыры
abuvgrobu 14 сентября 2018 | 15:40
Проклятые америкашки ! Всю обшивку корабля иссверлили, понимаешь..
vasya_von_smetankin 14 сентября 2018 | 15:52
Ждём Чёрную Дыру в обшивке "Союза?"
jon 14 сентября 2018 | 15:55
Российские космонавты Овчинин и Прокопьев выйдут в открытый космос
Сверла у них заберите!
bosen48 14 сентября 2018 | 15:59
Пиндосы тоже все выйдут? Как бы немец люк не задраил, вот тогда он насверлится. Не зря космонавты рассказывали про галлюцинации в космосе, похоже кому-то снесло крышу.
wargen 14 сентября 2018 | 16:00
Выйдя в открытый космос, астронавты с удивлением обнаружили, мастерски выполненую тонким сверлом, надпись на станции "рогозин... " и далее непереводимая игра слов на простом русском языке.
jetsam 14 сентября 2018 | 16:00
видимо зарплаты у российских космонавтов так упали,
что они сверхурочные выбивают ненормативным сверлением корабля....
славо бргу - санкции уже были. а то, вместо китайского сверла и китайской дрели
могло быть немецкое. страшно подумать о размере дырки тогда...
decontes 14 сентября 2018 | 16:01
Скафандры и прочую амуницию пущай проверЮтЪ, а то мож и тама омериканы дырок понатыкали))). Для проверки предлагаю лично главу РоскосмосУ отправить на мкс!)
vladimir_veteran 14 сентября 2018 | 16:08
Правильно! Доверяй, но проверяй. А за американцами надо установить постоянный контроль - мало ли что они еще сотворят. И, главное, за входными люками надо следить, чтобы не открыли невзначай. И ключи зажигания от ракеты спрятать понадежней, чтобы не свинтили на ней. И обязательно доложить Рогозину о принятых мерах. Чтобы не волновался и смог доложить шефу.
piter_ug 14 сентября 2018 | 16:08
Это чего, с лупой будут ползать по обшивке?
Интересное занятие!
И главное, бессмысленное.