В резиденции патриарха Кирилла продолжается внеочередное заседание Синода, на котором обсуждается украинский вопрос
Кстати, на заседании не присутствует Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий – как объявлено, по состоянию здоровья. Однако пресс-секретарь патриарха Александр Волков сказал журналистам, что Онуфрий находится на постоянной связи и по видеоканалу, и по телефону. Ему пересылаются все документы, он вносит исправления в текст. Синод обсудит ответ на решение Константинополя по поводу возможной автокефалии Украинской церкви и назначение патриархом Варфоломеем своих экзархов на Украине.
Комментарии9
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zemljanka 14 сентября 2018 | 15:41
Красавице Украине - Бог в помощь.
Не стрелять. Не травить. Не бомбить.
Миру мир. И доброе соседство.
luger_max_otto 14 сентября 2018 | 15:50
Путинский отдел пропаганды лишается уймы поступлений. Абыдна, панымаэш.
avp235 14 сентября 2018 | 15:51
Да, заварили наши братки кашу.
piter_ug 14 сентября 2018 | 15:54
«После драки (в Украине) кулаками не машут».
А уж языками можно сколько угодно, но бесплодно.
vasya_von_smetankin 14 сентября 2018 | 15:54
Интересно, рясы на погоны не забыли накинуть?
jetsam 14 сентября 2018 | 15:54
а чего заседают?
решают, кто в отпуск поедет к УПЦ - трактористы или, таки, комбайнеры?
ну пусть решают. одно точно - не буряты, не та вера....
sneer1 14 сентября 2018 | 15:55
Ох, не видать больше украинских денежек Гундяеву. Ох, бедный он бедный... Его очень, очень-очень жаль..
sneer1 14 сентября 2018 | 15:59
И, кстати, киевский митрополит - очень хитро...мудрый. я уже говорил, что он побоялся, что ему придется отвечать за участие в этом митрополитбюро, вот и сказался больным, не поехал. А это значит, - вопрос с автокефалией, скорее всего, уже решен, и он про это знает..
virgenu 14 сентября 2018 | 16:05
Попы бабло делят, ничего Божьего, только бизнес.