В резиденции патриарха Кирилла продолжается внеочередное заседание Синода, на котором обсуждается украинский вопрос

Кстати, на заседании не присутствует Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий – как объявлено, по состоянию здоровья. Однако пресс-секретарь патриарха Александр Волков сказал журналистам, что Онуфрий находится на постоянной связи и по видеоканалу, и по телефону. Ему пересылаются все документы, он вносит исправления в текст. Синод обсудит ответ на решение Константинополя по поводу возможной автокефалии Украинской церкви и назначение патриархом Варфоломеем своих экзархов на Украине.