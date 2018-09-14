Премьер-министр Канады выразил озабоченность госпитализацией Петра Верзилова, у которого есть и канадское гражданство

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил озабоченность госпитализацией издателя Медиазоны Петра Верзилова, у которого, помимо российского, есть и канадское гражданство. Слишком рано делать выводы о том, что произошло, но это вызывает озабоченность в свете того, что русские сделали в Великобритании, — сказал Трюдо. Верзилов попал в реанимацию вечером 11 сентября в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали отравление. Близкие считают, что Верзилова могли отравить намеренно.