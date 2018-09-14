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15:30, 14 сентября 2018

Премьер-министр Канады выразил озабоченность госпитализацией Петра Верзилова, у которого есть и канадское гражданство

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил озабоченность госпитализацией издателя Медиазоны Петра Верзилова, у которого, помимо российского, есть и канадское гражданство. Слишком рано делать выводы о том, что произошло, но это вызывает озабоченность в свете того, что русские сделали в Великобритании, — сказал Трюдо. Верзилов попал в реанимацию вечером 11 сентября в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали отравление. Близкие считают, что Верзилова могли отравить намеренно.

Комментарии

18

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anemon 14 сентября 2018 | 15:39

Желаю выздоровления Петру. А Трюдо можно привести в пример случаи с Политковской, Кара-Мурзой-мл., Щекочихиным.

jjuddgge_ddrredd 14 сентября 2018 | 15:42

Ну и ну! Верзилова, этого безобидного пусика за что? Он что, гостайны России врагам выдал? Наоборот, талантливый парень, на финале ЧМ провёл креативную и красивую акцию "Мент вступает в игру" За это? Потому что Путя был на трибуне, это его оскорбило и отомстил? Скрипали, их кот, теперь -пусик.
Ну что тут можно сказать? Лучше знаменитого Лёлика и не скажешь:
"Усё пропало, шеф, усё пропало! гыпс снимають, клиент уезжает"
Или короче - Путя доигрался. Страну подставил. Превратил в Мирового изгоя...хе-хе.

Путя сказал, что эти отравители -обычные рабочие парни, скромные и работящие и никакого криминала...хе-хе
Вывешиваю вчера написанный Мой коммент, на "Бис" Хотя этот коммент был по теме Скрипалей, но то же самое можно и написать по любой теме, в которой высказывается Путя. Ибо эти все его высказывания в последнее время вызывают недоумение

Enjoy:
Не знаю, но по-Моему, это даже не смешно.
Путя давно в астрале, это всем известно, но что-то он каждый раз всё глупее и глупее выглядит. Раньше например Человеком Года признавался, неоднократно, или Самым Влиятельным Человеком в Мире (журнал Time)
Сейчас же может номинироваться разве что на номинацию "Самый унылый клоун Года".

jjuddgge_ddrredd 14 сентября 2018 | 15:44

jjuddgge_ddrredd:

АПДЕЙТ. Посмотрел и послушал фрагментарно Я этих 2-х придурков из ГРУ. Ну и ну! И это ГРУ?? Больше похожи на слесарей-сантехников, у которых руки из жопы растут. Бракоделы, тьфу! ГРУ деградировало, просто стыдно. А чего удивляться? "Каков поп - таков и приход". В качестве попа - ботоксный Путя, в качестве прихода - клоуны из ГРУ...

ЗЫ. Захарова - позор МИДа, эх Лавров, Лавров, карьерный дипломат, солидный и с хорошо поставленной речью Министр. А кругом - одни "Дебилы, бля"(с) Симоньян - стыдобище, как Дима Кисилёв. На их фоне шут Соловьёв - так просто гигант мысли)))
Хе-хе .

rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 15:49

jjuddgge_ddrredd:

Тебе никто не говорил, что ты ебантей? Вспомни, не может быть такого, чтобы окружающие люди не называли тебя ебантеем?

jjuddgge_ddrredd 14 сентября 2018 | 15:52

rpmcmurphy: НезачОт тебе. 11-80 от повара пока не отработал ты, 1001-никовый Патрик.

rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 16:07

jjuddgge_ddrredd:

Без обид. Ты похож на ебанашку.

roman_i_olga 14 сентября 2018 | 15:43

anemon: какие накуй скрипали России запретят пользоваться долларом вот новсть

dubitabam 14 сентября 2018 | 16:03

anemon: главное чтобы Верзилов не сиганул в окно с криком "Русские отравили!!!

kara 14 сентября 2018 | 15:42

а Канада это что за страна?

polikarpich 14 сентября 2018 | 15:55

kara: Кана́да (англ. Canada [ˈkænədə] ) — государство в Северной Америке, занимает второе место в мире по площади.
Население Канады на начало 2010 года составляет 34 миллиона человек. Перепись 2006 года зафиксировала 5,4 % прирост по сравнению с 2001 годом.

avp235 14 сентября 2018 | 15:48

Репутация, однако.

jetsam 14 сентября 2018 | 15:52

запашок репутации.

вот это и называется - репутационные потери.

j_partizan 14 сентября 2018 | 15:53

Оказывается в России канадцы хулиганят.
Как всё запущено!

tttyyy 14 сентября 2018 | 15:55

Шизанутого Павленского Франция уже приютила, ну пускай Канада приютит ещё одного дурачка, что совокуплялся в Зоологическом музее со своей беременной жинкой.

hiryrg 14 сентября 2018 | 15:56

"Новичок"

valia47 14 сентября 2018 | 15:59

Вообще хорошо обложили путинский режим. Не знаю целенаправленно или действительно считают как считают, но похоже решили задавить морально.

virgenu 14 сентября 2018 | 16:01

Репутация международной шпаны прочно приклеилась к путинскому режиму.

lnmanusnostras1 14 сентября 2018 | 16:06

Да забирайте себе и лечите, чем озабоченности свои выражать!

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