Премьер-министр Канады выразил озабоченность госпитализацией Петра Верзилова, у которого есть и канадское гражданство
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил озабоченность госпитализацией издателя Медиазоны Петра Верзилова, у которого, помимо российского, есть и канадское гражданство. Слишком рано делать выводы о том, что произошло, но это вызывает озабоченность в свете того, что русские сделали в Великобритании, — сказал Трюдо. Верзилов попал в реанимацию вечером 11 сентября в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали отравление. Близкие считают, что Верзилова могли отравить намеренно.
Комментарии18
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anemon 14 сентября 2018 | 15:39
Желаю выздоровления Петру. А Трюдо можно привести в пример случаи с Политковской, Кара-Мурзой-мл., Щекочихиным.
jjuddgge_ddrredd 14 сентября 2018 | 15:42
Ну и ну! Верзилова, этого безобидного пусика за что? Он что, гостайны России врагам выдал? Наоборот, талантливый парень, на финале ЧМ провёл креативную и красивую акцию "Мент вступает в игру" За это? Потому что Путя был на трибуне, это его оскорбило и отомстил? Скрипали, их кот, теперь -пусик.
Ну что тут можно сказать? Лучше знаменитого Лёлика и не скажешь:
"Усё пропало, шеф, усё пропало! гыпс снимають, клиент уезжает"
Или короче - Путя доигрался. Страну подставил. Превратил в Мирового изгоя...хе-хе.
Путя сказал, что эти отравители -обычные рабочие парни, скромные и работящие и никакого криминала...хе-хе
Вывешиваю вчера написанный Мой коммент, на "Бис" Хотя этот коммент был по теме Скрипалей, но то же самое можно и написать по любой теме, в которой высказывается Путя. Ибо эти все его высказывания в последнее время вызывают недоумение
Enjoy:
Не знаю, но по-Моему, это даже не смешно.
Путя давно в астрале, это всем известно, но что-то он каждый раз всё глупее и глупее выглядит. Раньше например Человеком Года признавался, неоднократно, или Самым Влиятельным Человеком в Мире (журнал Time)
Сейчас же может номинироваться разве что на номинацию "Самый унылый клоун Года".
jjuddgge_ddrredd 14 сентября 2018 | 15:44
jjuddgge_ddrredd:
АПДЕЙТ. Посмотрел и послушал фрагментарно Я этих 2-х придурков из ГРУ. Ну и ну! И это ГРУ?? Больше похожи на слесарей-сантехников, у которых руки из жопы растут. Бракоделы, тьфу! ГРУ деградировало, просто стыдно. А чего удивляться? "Каков поп - таков и приход". В качестве попа - ботоксный Путя, в качестве прихода - клоуны из ГРУ...
ЗЫ. Захарова - позор МИДа, эх Лавров, Лавров, карьерный дипломат, солидный и с хорошо поставленной речью Министр. А кругом - одни "Дебилы, бля"(с) Симоньян - стыдобище, как Дима Кисилёв. На их фоне шут Соловьёв - так просто гигант мысли)))
Хе-хе .
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 15:49
jjuddgge_ddrredd:
Тебе никто не говорил, что ты ебантей? Вспомни, не может быть такого, чтобы окружающие люди не называли тебя ебантеем?
jjuddgge_ddrredd 14 сентября 2018 | 15:52
rpmcmurphy: НезачОт тебе. 11-80 от повара пока не отработал ты, 1001-никовый Патрик.
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 16:07
jjuddgge_ddrredd:
Без обид. Ты похож на ебанашку.
roman_i_olga 14 сентября 2018 | 15:43
anemon: какие накуй скрипали России запретят пользоваться долларом вот новсть
dubitabam 14 сентября 2018 | 16:03
anemon: главное чтобы Верзилов не сиганул в окно с криком "Русские отравили!!!
kara 14 сентября 2018 | 15:42
а Канада это что за страна?
polikarpich 14 сентября 2018 | 15:55
kara: Кана́да (англ. Canada [ˈkænədə] ) — государство в Северной Америке, занимает второе место в мире по площади.
Население Канады на начало 2010 года составляет 34 миллиона человек. Перепись 2006 года зафиксировала 5,4 % прирост по сравнению с 2001 годом.
avp235 14 сентября 2018 | 15:48
Репутация, однако.
jetsam 14 сентября 2018 | 15:52
запашок репутации.
вот это и называется - репутационные потери.
j_partizan 14 сентября 2018 | 15:53
Оказывается в России канадцы хулиганят.
Как всё запущено!
tttyyy 14 сентября 2018 | 15:55
Шизанутого Павленского Франция уже приютила, ну пускай Канада приютит ещё одного дурачка, что совокуплялся в Зоологическом музее со своей беременной жинкой.
hiryrg 14 сентября 2018 | 15:56
"Новичок"
valia47 14 сентября 2018 | 15:59
Вообще хорошо обложили путинский режим. Не знаю целенаправленно или действительно считают как считают, но похоже решили задавить морально.
virgenu 14 сентября 2018 | 16:01
Репутация международной шпаны прочно приклеилась к путинскому режиму.
lnmanusnostras1 14 сентября 2018 | 16:06
Да забирайте себе и лечите, чем озабоченности свои выражать!