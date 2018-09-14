Петербуржцы не могли попасть в метро и на Московский вокзал из-за выступления рэпера Тимати
Тысячи людей пришли за бесплатными бургерами на площадь перед торговым центром «Галерея».
На площади перед торговым комплексом «Галерея» в Петербурге собралось несколько тысяч человек. Большинство из них только накануне утром узнали о бесплатной раздаче бургеров и выступлении Тимати на открытии его ресторана. Рэпер опубликовал видео в своём инстаграм с приглашением на официальную церемонию. Перед ТЦ установили специальную сцену, а рядом заграждения, у которых и собирались горожане. Из-за скопления людей многие петербуржцы не смогли дойти до автобусной остановки и пройти в метро или на вокзал. Сам Тимати позже написал, что на мероприятие пришло десять тысяч человек. Отмечу, что бургеров на всех не хватило. Отведать блюдо смогли лишь те, кто оказался ближе всего к сцене, рядом с которой его и готовили.
На данный момент в России открыто десять ресторанов сети «Black Star Burger». Помимо Петербурга, их можно найти в Москве, Воронеже, Грозном, Уфе и Нижнем Новгороде.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
count_chocula 14 сентября 2018 | 15:12
С лопаты хоть?
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 15:14
Петербуржцы не могли попасть в метро и на Московский вокзал из-за выступления рэпера Тимати...
Петушок азербайджанский.
perectukin 14 сентября 2018 | 15:23
rpmcmurphy:
Татарин он .
kochar 14 сентября 2018 | 15:18
А что он с Путиным вместе выступали???
Из за какого то татуированного пострадали столько людей.
Маразм...
perectukin 14 сентября 2018 | 15:20
Голод не тетка ... А жрать то хочется.
parasuk_ 14 сентября 2018 | 15:20
Похоже разрисованный макак популярней в народе чем навальный :)
polikarpich 14 сентября 2018 | 15:29
parasuk_: Кто о чём...
:-)
Этот "макак", кстати, действует вполне в духовно-скрепно-властном стиле, а вовсе не как Навальный. Блины с лопаты, пирожные в толпу...
И ещё он корефан "пихатинца".
parasuk_ 14 сентября 2018 | 15:34
polikarpich: Наш навальный действует с точностью наоборот: заманивает быдланов на свои сборища бесплатным спинером, а потом собирает с них деньги себе на отпуск в европке
blindpew_33 14 сентября 2018 | 15:28
И что, никого жосско не разгоняли и не винтили?
Или "акция согласована" и проходу/проезду граждан не мешала?
marika919 14 сентября 2018 | 15:29
Я думаю подносить им с лопаты это слишком шикарно. Населению и прямо с асфальта сойдет. Вон, раздаватели пирожных "картошка" задали новый тренд. Эффектифнее будет прямо выстреливать в толпу бургерами, картошкой, блинами. "Бургеромёт","блиномёт", и так далее. А когда блины с бургерами закончатся- можно и камнями загрузить. Бараны будут рады камням с неба.
sinoptik2016 14 сентября 2018 | 15:30
Товарищ Тимати, разойдитесь, вы мешает проходу граждан
abidas 14 сентября 2018 | 15:36
parasuk_: Похоже разрисованный макак популярней в народе чем навальный :)
Это пока на концертах Тимати не станут "винтить" всех подряд ...
slawa1940 14 сентября 2018 | 15:42
Рэпер это кто? А Тимати?
mag_1 14 сентября 2018 | 16:06
Ага! как какой митинг , то всем мешает, а выступления клоунов -пожалуйста!!