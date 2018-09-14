Петербуржцы не могли попасть в метро и на Московский вокзал из-за выступления рэпера Тимати...

Тысячи людей пришли за бесплатными бургерами на площадь перед торговым центром «Галерея».

На площади перед торговым комплексом «Галерея» в Петербурге собралось несколько тысяч человек. Большинство из них только накануне утром узнали о бесплатной раздаче бургеров и выступлении Тимати на открытии его ресторана. Рэпер опубликовал видео в своём инстаграм с приглашением на официальную церемонию. Перед ТЦ установили специальную сцену, а рядом заграждения, у которых и собирались горожане. Из-за скопления людей многие петербуржцы не смогли дойти до автобусной остановки и пройти в метро или на вокзал. Сам Тимати позже написал, что на мероприятие пришло десять тысяч человек. Отмечу, что бургеров на всех не хватило. Отведать блюдо смогли лишь те, кто оказался ближе всего к сцене, рядом с которой его и готовили.

На данный момент в России открыто десять ресторанов сети «Black Star Burger». Помимо Петербурга, их можно найти в Москве, Воронеже, Грозном, Уфе и Нижнем Новгороде.