Российские пираты разместили в интернете почти половину фильмов, вышедших в прокат в 2018-ом году
Только за девять месяцев копии сняли с 280-и картин – это превышает показатели 2016-го и 2017-го годов, — говорится в докладе Group-IB, поступивших в распоряжение Коммерсанта. Объем выручки пиратов достигли 85 миллионов долларов.
Комментарии2
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captainobvious 14 сентября 2018 | 15:30
мы таки придем к победе коммунистического труда, товарищи!...
vasya_von_smetankin 14 сентября 2018 | 15:31
По результатам этого исследования сомалийские пираты отправили на российских пиратов жалобу в Европейский Суд по Правам Человека.