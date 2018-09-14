Внеочередное заседание Священного Синода РПЦ под председательством патриарха Кирилла проходит в Даниловом Монастыре

Как утверждают информированные источники, заседание посвящено ситуации на Украине. Ранее Синод выразил протест в связи с назначением Константинопольским патриархатом своих представителей-епископов на Украине. Патриарх Кирилл увидел в действиях Константинополя «традицию поддерживать расколы в Русской православной церкви».

РПЦ пообещала разорвать общение с Константинополем, если Украинской православной церкви предоставят автокефалии. С просьбой о независимости к Константинопольскому патриарху Варфоломею обращался президент Украины Петр Порошенко, — напоминает Коммерсант.

В Кремле следят за внеочередным заседанием Священного Синода РПЦ. Информация о возможных решениях в отношении церкви на Украине вызывает обеспокоенность, но государство не может вмешиваться в церковные дела, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для Москвы единственный предпочтительный сценарий – сохранение единства православного мира.