Внеочередное заседание Священного Синода РПЦ под председательством патриарха Кирилла проходит в Даниловом Монастыре
Как утверждают информированные источники, заседание посвящено ситуации на Украине. Ранее Синод выразил протест в связи с назначением Константинопольским патриархатом своих представителей-епископов на Украине. Патриарх Кирилл увидел в действиях Константинополя «традицию поддерживать расколы в Русской православной церкви».
РПЦ пообещала разорвать общение с Константинополем, если Украинской православной церкви предоставят автокефалии. С просьбой о независимости к Константинопольскому патриарху Варфоломею обращался президент Украины Петр Порошенко, — напоминает Коммерсант.
В Кремле следят за внеочередным заседанием Священного Синода РПЦ. Информация о возможных решениях в отношении церкви на Украине вызывает обеспокоенность, но государство не может вмешиваться в церковные дела, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для Москвы единственный предпочтительный сценарий – сохранение единства православного мира.
Комментарии6
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arye_11 14 сентября 2018 | 15:15
Он подчеркнул, что для Москвы единственный предпочтительный сценарий – сохранение единства православного мира.
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Начало 90-х - агрессия против православной Молдовы.
2008 - агрессия против православной Грузии.
2014 - агрессия против православной Украины.
Ну, ну, Премудрый Пескарь, поразглагольствуй еще за "единство православного мира".
oldpartizan 14 сентября 2018 | 15:33
разжалуют Звездония в монахи и отправят дальневосточный гектар осваивать.
Oleg Tkachenko 14 сентября 2018 | 15:23
Голосуй не голосуй. все равно получишь буй))))
bandera 14 сентября 2018 | 15:32
Пора вернуть все что вывезли с Украины. Третьяковка когда вернет?
fikus74 14 сентября 2018 | 15:35
ага, значит чужие территории дербанить можно , а грёбаную церковь нельзя. так дело не пойдет товарищ кирилл
orlov_a_v 14 сентября 2018 | 15:55
Иудаельцин уже на сковороде в аду раз сто перевернулся.нет прощения расхитителям земли Русской.