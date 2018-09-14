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15:02, 14 сентября 2018

Слабунова потребовала от президента отправить в отставку Золотова после того, как тот вызвал на поединок Навального

Председатель партии Яблока Эмилия Слабунова потребовала от президента отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова после того, как тот вызвал на поединок Алексея Навального и пообещал сделать из него отбивную. Лидер Яблока считает, что действия Золотова порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью. Слабунова отметила, что высокопоставленный чиновник не имеет права угрожать физической расправой в ответ на обвинения в коррупции. В действиях Золотова можно усмотреть угрозу убийства по мотивам политической ненависти, превышение должностных полномочий и экстремизм. Слабунова также попросила генпрокурора Чайку провести проверку.

Комментарии

41

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lyzv 14 сентября 2018 | 15:07

Щас как они метнулись...

russian_citizen86 14 сентября 2018 | 15:07

Очешуеть.)

platonnekafrin 14 сентября 2018 | 15:09

Лингвистический анализ заявления Золотова: В этом кале глистов нет, поскольку это кал глистов.

venezianez49 14 сентября 2018 | 15:14

platonnekafrin:
Рекомендую сделать соответствующий анализ заявления Слабуновой, чтобы убедиться в её неадекватности. Тут калом не отделаетесь.
В этом случае явно пахнет тараканами с завышенной самооценкой.

platonnekafrin 14 сентября 2018 | 15:22

venezianez49: Тарканы видны только вам. В Конституции Президент говорит: "Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

galina6837 14 сентября 2018 | 15:36

platonnekafrin:
хочешь сказать, Золотов приглашал на телевизионный кулинарный поединок - у кого сочнее отбивная и печень ?

lager23 14 сентября 2018 | 15:41

Ничего не надо менять, у Навального есть все шансы набить морду престарелому путинскому гоблину на своих условиях, с организацией боя без правил в любой точке света, надо немного подготовиться!
Победит молодость!

venezianez49 14 сентября 2018 | 15:10

"...председатель ... Слабунова потребовала..." ...........................................................................
Внушительно звучит, что тут говорить (?) !!
Знать она сильна ?...

anemon 14 сентября 2018 | 15:32

venezianez49: Каким бы странным Вам это не показалось, этого можем потребовать, и я, и Вы, и любой гражданин страны, какую бы должность он не занимал, ибо вправе требовать соблюдения конституции от её гаранта.

venezianez49 14 сентября 2018 | 15:44

anemon:
Вы удивитесь, но мне не показались странными подобные требования в исполнении Слабуновой.
Требуйте и Вы тоже.

А истинный гражданин страны (во всей этой истории) - Золотов.
Давно следовало бы заткнуть лживую пасть Навального.
Надеюсь , что в России найдётся достаточно сил, чтобы противостоять этому уроду.

pretender__ 14 сентября 2018 | 16:09

venezianez49: Какие Ваши доказательства?
В розничных сетях сок стоит по 40 руб.
Росгвардеец Золотов соглашается брать по 80 руб.
Убыток казне в 40 руб. с пачки.
Считать можете? Нет?
Жаль.

Вот Вы, лично Вы, купите сок по 80 руб, если рядом стоит такой же по 40 руб?
Или капустка, по 17 руб/кило в рознице, берут по 40 руб.?
Не смешите тапочки Венедиктова.

galina6837 14 сентября 2018 | 15:38

venezianez49:
представитель законодательного органа имеет полномочия на требования к исполнительным органам

sbk 14 сентября 2018 | 15:11

Чайку попросила?
Эффективная мера.

platonnekafrin 14 сентября 2018 | 15:45

sbk: Если только с полонием.

sapiens17 14 сентября 2018 | 15:12

"...Слабунова потребовала от президента..."
Хммм...

condor00 14 сентября 2018 | 15:15

Посыл в заявлении Слабуновой, считаю, имеет все основания. Поддерживаю!

sensei54 14 сентября 2018 | 15:21

condor00: Вот только ответ через Пескова, если он снизойдёт до ответа, будет гениально прост: "Кремль не считает Золотова офицером".

kochar 14 сентября 2018 | 15:16

Разбежалась...
Они только ногами вперёд.

plank1957 14 сентября 2018 | 15:19

А где же Путин второго такого солдафона-неандертальца найдет?

agriment 14 сентября 2018 | 15:20

"Слабунова потребовала от президента отправить в отставку Золотова"

- Легко отделается- отставкой...

Сначала, где деньги Зин? по контрактам на закупку продовольствия.

captainobvious 14 сентября 2018 | 15:26

agriment: таки каждый кочан капусты перевешивать и пересчитывать изволите-с? )))

condor00 14 сентября 2018 | 15:33

captainobvious: Да!

anemon 14 сентября 2018 | 15:34

captainobvious: Так их уже взвесили и пересчитали, а, главное, -оплатили.

agriment 14 сентября 2018 | 15:45

captainobvious: 15:26 "таки каждый кочан капусты перевешивать и пересчитывать изволите-с? )))"

- Нет, достаточно по всей сумме госконтракта,

тех средств, что перечислены из бюджета(налогов) на лицевые счета Росгвардии, якобы на закупку продовольствия по всей России, для контрактников Росгвардии..

jblack2 14 сентября 2018 | 15:21

Порочит честь удар в спину, клевета в сети, манипуляция фактами, использование малолеток в политической борьбе......
А пригласить ответить за свой гнилой базар - вовсе нет...

black100 14 сентября 2018 | 15:24

jblack2: Да ты дурак, батенька.. Самому не смешно ?

repmvbx 14 сентября 2018 | 15:22

Щааазззз! Чайка только разбег возьмёт и всё сделает.

captainobvious 14 сентября 2018 | 15:24

ну, всё!... если уже САМА Слабунова потребовала, то к гадалке не ходи, конец карьере Золотова...

equus 14 сентября 2018 | 16:08

captainobvious: lyzv:
Но это не значит, что не следует требовать этого публично!..
Как раз наоборот...

parasuk_ 14 сентября 2018 | 15:26

Сначала гриша должен набрать голосов на выборах хотя бы больше чем собчак. А пока гнилому яблоку место на помойке

andrey_an 14 сентября 2018 | 15:30

Молодец !

perectukin 14 сентября 2018 | 15:30

А где она увидела честь офицера ?
Это быдло не имеет ничего общего с честью офицера, как и его хозяин.

sergo_25_26 14 сентября 2018 | 15:32

Да пыня за такого рыцаря любого в сортире замочит. Он же закрома президентские охраняет. А значит всей страны . Ведь кто у вас россиия аааааа?

abuvgrobu 14 сентября 2018 | 15:38

"Слабугова потребовала.. Слабунова отметила" А кто это - Слабунова ? Блатная ? В законе ?..

woodworld 14 сентября 2018 | 15:41

Одному вору поручить проверку деятельности другого. Яблоко...

kvam 14 сентября 2018 | 15:41

У мужика своего пусть требует, чтобы ее почаще раком ставил, а не по чужим бабам бегал.
Нее*анная баба страшнее атомной войны, а если она еще и в политику поперлась, то армагеддон.

anemon 14 сентября 2018 | 15:51

kvam: А у мужиков, думаете, не так? Очень многие (а один - точно!) потому в политику и поперлись! Комплекс неполноценности называется.

suburban 14 сентября 2018 | 15:48

Курица - не птица. Опричник - не офицер.

varigor 14 сентября 2018 | 15:49

Слабунова это кто, из Яблока? А какой политический вес имеет эта партия в России? Каков на неё спрос? Вот пусть согласно этому и ведёт себя. А то смотришь на яблочников в ток-шоу на ТВ, и дивишься, как они с поднятыми носами вещают. словно представляют партию большинства российских избирателей. Спуститесь с небес на землю. Пока Яблоко прозападное, не признаёт Крым российским, поддакивает британской клевете и прочим антироссийским западным голосам, спроса на Яблоко в России не будет.

suburban 14 сентября 2018 | 15:52

varigor: пока КПРФ поддакивают врагу народа Путину и одобряют его крысиный помет, оставляемый по всему миру, именуемый почему-то внешней политикой, особого спроса на КПРФ тоже не будет.

ed10075 14 сентября 2018 | 15:54

"Яблоко" в своем стиле, - громко и публично заявить гневный протест после того, как уже все выскажутся, вдогонку.
И получается громкий пук, не к месту и не вовремя.

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