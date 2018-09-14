Слабунова потребовала от президента отправить в отставку Золотова после того, как тот вызвал на поединок Навального
Председатель партии Яблока Эмилия Слабунова потребовала от президента отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова после того, как тот вызвал на поединок Алексея Навального и пообещал сделать из него отбивную. Лидер Яблока считает, что действия Золотова порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью. Слабунова отметила, что высокопоставленный чиновник не имеет права угрожать физической расправой в ответ на обвинения в коррупции. В действиях Золотова можно усмотреть угрозу убийства по мотивам политической ненависти, превышение должностных полномочий и экстремизм. Слабунова также попросила генпрокурора Чайку провести проверку.
Комментарии41
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lyzv 14 сентября 2018 | 15:07
Щас как они метнулись...
russian_citizen86 14 сентября 2018 | 15:07
Очешуеть.)
platonnekafrin 14 сентября 2018 | 15:09
Лингвистический анализ заявления Золотова: В этом кале глистов нет, поскольку это кал глистов.
venezianez49 14 сентября 2018 | 15:14
platonnekafrin:
Рекомендую сделать соответствующий анализ заявления Слабуновой, чтобы убедиться в её неадекватности. Тут калом не отделаетесь.
В этом случае явно пахнет тараканами с завышенной самооценкой.
platonnekafrin 14 сентября 2018 | 15:22
venezianez49: Тарканы видны только вам. В Конституции Президент говорит: "Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".
galina6837 14 сентября 2018 | 15:36
platonnekafrin:
хочешь сказать, Золотов приглашал на телевизионный кулинарный поединок - у кого сочнее отбивная и печень ?
lager23 14 сентября 2018 | 15:41
Ничего не надо менять, у Навального есть все шансы набить морду престарелому путинскому гоблину на своих условиях, с организацией боя без правил в любой точке света, надо немного подготовиться!
Победит молодость!
venezianez49 14 сентября 2018 | 15:10
"...председатель ... Слабунова потребовала..." ...........................................................................
Внушительно звучит, что тут говорить (?) !!
Знать она сильна ?...
anemon 14 сентября 2018 | 15:32
venezianez49: Каким бы странным Вам это не показалось, этого можем потребовать, и я, и Вы, и любой гражданин страны, какую бы должность он не занимал, ибо вправе требовать соблюдения конституции от её гаранта.
venezianez49 14 сентября 2018 | 15:44
anemon:
Вы удивитесь, но мне не показались странными подобные требования в исполнении Слабуновой.
Требуйте и Вы тоже.
А истинный гражданин страны (во всей этой истории) - Золотов.
Давно следовало бы заткнуть лживую пасть Навального.
Надеюсь , что в России найдётся достаточно сил, чтобы противостоять этому уроду.
pretender__ 14 сентября 2018 | 16:09
venezianez49: Какие Ваши доказательства?
В розничных сетях сок стоит по 40 руб.
Росгвардеец Золотов соглашается брать по 80 руб.
Убыток казне в 40 руб. с пачки.
Считать можете? Нет?
Жаль.
Вот Вы, лично Вы, купите сок по 80 руб, если рядом стоит такой же по 40 руб?
Или капустка, по 17 руб/кило в рознице, берут по 40 руб.?
Не смешите тапочки Венедиктова.
galina6837 14 сентября 2018 | 15:38
venezianez49:
представитель законодательного органа имеет полномочия на требования к исполнительным органам
sbk 14 сентября 2018 | 15:11
Чайку попросила?
Эффективная мера.
platonnekafrin 14 сентября 2018 | 15:45
sbk: Если только с полонием.
sapiens17 14 сентября 2018 | 15:12
"...Слабунова потребовала от президента..."
Хммм...
condor00 14 сентября 2018 | 15:15
Посыл в заявлении Слабуновой, считаю, имеет все основания. Поддерживаю!
sensei54 14 сентября 2018 | 15:21
condor00: Вот только ответ через Пескова, если он снизойдёт до ответа, будет гениально прост: "Кремль не считает Золотова офицером".
kochar 14 сентября 2018 | 15:16
Разбежалась...
Они только ногами вперёд.
plank1957 14 сентября 2018 | 15:19
А где же Путин второго такого солдафона-неандертальца найдет?
agriment 14 сентября 2018 | 15:20
"Слабунова потребовала от президента отправить в отставку Золотова"
- Легко отделается- отставкой...
Сначала, где деньги Зин? по контрактам на закупку продовольствия.
captainobvious 14 сентября 2018 | 15:26
agriment: таки каждый кочан капусты перевешивать и пересчитывать изволите-с? )))
condor00 14 сентября 2018 | 15:33
captainobvious: Да!
anemon 14 сентября 2018 | 15:34
captainobvious: Так их уже взвесили и пересчитали, а, главное, -оплатили.
agriment 14 сентября 2018 | 15:45
captainobvious: 15:26 "таки каждый кочан капусты перевешивать и пересчитывать изволите-с? )))"
- Нет, достаточно по всей сумме госконтракта,
тех средств, что перечислены из бюджета(налогов) на лицевые счета Росгвардии, якобы на закупку продовольствия по всей России, для контрактников Росгвардии..
jblack2 14 сентября 2018 | 15:21
Порочит честь удар в спину, клевета в сети, манипуляция фактами, использование малолеток в политической борьбе......
А пригласить ответить за свой гнилой базар - вовсе нет...
black100 14 сентября 2018 | 15:24
jblack2: Да ты дурак, батенька.. Самому не смешно ?
repmvbx 14 сентября 2018 | 15:22
Щааазззз! Чайка только разбег возьмёт и всё сделает.
captainobvious 14 сентября 2018 | 15:24
ну, всё!... если уже САМА Слабунова потребовала, то к гадалке не ходи, конец карьере Золотова...
equus 14 сентября 2018 | 16:08
captainobvious: lyzv:
Но это не значит, что не следует требовать этого публично!..
Как раз наоборот...
parasuk_ 14 сентября 2018 | 15:26
Сначала гриша должен набрать голосов на выборах хотя бы больше чем собчак. А пока гнилому яблоку место на помойке
andrey_an 14 сентября 2018 | 15:30
Молодец !
perectukin 14 сентября 2018 | 15:30
А где она увидела честь офицера ?
Это быдло не имеет ничего общего с честью офицера, как и его хозяин.
sergo_25_26 14 сентября 2018 | 15:32
Да пыня за такого рыцаря любого в сортире замочит. Он же закрома президентские охраняет. А значит всей страны . Ведь кто у вас россиия аааааа?
abuvgrobu 14 сентября 2018 | 15:38
"Слабугова потребовала.. Слабунова отметила" А кто это - Слабунова ? Блатная ? В законе ?..
woodworld 14 сентября 2018 | 15:41
Одному вору поручить проверку деятельности другого. Яблоко...
kvam 14 сентября 2018 | 15:41
У мужика своего пусть требует, чтобы ее почаще раком ставил, а не по чужим бабам бегал.
Нее*анная баба страшнее атомной войны, а если она еще и в политику поперлась, то армагеддон.
anemon 14 сентября 2018 | 15:51
kvam: А у мужиков, думаете, не так? Очень многие (а один - точно!) потому в политику и поперлись! Комплекс неполноценности называется.
suburban 14 сентября 2018 | 15:48
Курица - не птица. Опричник - не офицер.
varigor 14 сентября 2018 | 15:49
Слабунова это кто, из Яблока? А какой политический вес имеет эта партия в России? Каков на неё спрос? Вот пусть согласно этому и ведёт себя. А то смотришь на яблочников в ток-шоу на ТВ, и дивишься, как они с поднятыми носами вещают. словно представляют партию большинства российских избирателей. Спуститесь с небес на землю. Пока Яблоко прозападное, не признаёт Крым российским, поддакивает британской клевете и прочим антироссийским западным голосам, спроса на Яблоко в России не будет.
suburban 14 сентября 2018 | 15:52
varigor: пока КПРФ поддакивают врагу народа Путину и одобряют его крысиный помет, оставляемый по всему миру, именуемый почему-то внешней политикой, особого спроса на КПРФ тоже не будет.
ed10075 14 сентября 2018 | 15:54
"Яблоко" в своем стиле, - громко и публично заявить гневный протест после того, как уже все выскажутся, вдогонку.
И получается громкий пук, не к месту и не вовремя.