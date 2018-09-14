Центробанк впервые с 2014го года повысил ключевую ставку
После этого рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
Ключевую ставку Центробанк повысил на четверть процента. И теперь она составляет семь с половиной процентов годовых. Финансовый регулятор объяснил эту меру усилением инфляционных рисков. ЦБ резко повысил прогноз по инфляции – к концу следующего года она может составить пять с половиной процентов. От её динамики, внешних рисков и реакции на это финансовых рынков зависит, будет ли Центробанк и дальше повышать ключевую ставку, отмечается в заявлении регулятора. Он также продлил мораторий на покупку валюты до конца года. Экономисты, опрошенные РБК, отмечают: ещё полтора месяца назад о повышении ключевой ставки речи не шло. Но санкции США против России из-за дела об отравлении в Британии семьи Скрипалей, введённые в августе, привели к массовому выходу иностранных инвесторов из российских активов. Курс рубля после повышения ключевой ставки ЦБ резко укрепился. Доллар сейчас торгуется меньше 68 рублей, а евро в районе 79ти. Растут в цене и акции банков.
Центробанк в последний раз поднимал ключевую ставку в декабре 14года. Это произошло на фоне обвала рубля.
Комментарии7
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platonnekafrin 14 сентября 2018 | 15:05
Всего делов то ставочку поднять! И всё - "оказался он живой". А чего же раньше то не поднимали её ключевую спасительницу?! Чуть рубль до смерти не довели, и мир вместе с ним, прости Гоподи!
agriment 14 сентября 2018 | 15:37
platonnekafrin: 15:05"Всего делов то ставочку поднять! И всё - "оказался он живой".
- Рубль как падал, так и будет падать...
Это временное рукотворное укрепление рубля, лишь для оправдания якобы "правильных" действий ЦБ.
platonnekafrin 14 сентября 2018 | 15:42
agriment: Не рвите мне душу! Я уже Америку начал отпевать...
agriment 14 сентября 2018 | 15:51
platonnekafrin: 15:42 "Я уже Америку начал отпевать.."
- Торопыжка!? с отпеванием это к Гундяеву...
vasya_von_smetankin 14 сентября 2018 | 15:24
Камни с неба, все подохнем, но Золотов и Дерипаска должны жить хорошо!
u237 14 сентября 2018 | 15:43
да...... и дорогие министры РФ не говорите, что российская экономика в дерме, говорите мы находимся на плаву
agriment 14 сентября 2018 | 15:55
u237: 15:43 "и дорогие министры РФ.... говорите мы находимся на плаву"
- Все министры с 2000г только и говорят "мы находимся на плаву"
они то на плаву, только вот население РФ всё по Дну карабкается.