Центробанк впервые с 2014го года повысил ключевую ставку

После этого рубль начал расти по отношению к доллару и евро.

Ключевую ставку Центробанк повысил на четверть процента. И теперь она составляет семь с половиной процентов годовых. Финансовый регулятор объяснил эту меру усилением инфляционных рисков. ЦБ резко повысил прогноз по инфляции – к концу следующего года она может составить пять с половиной процентов. От её динамики, внешних рисков и реакции на это финансовых рынков зависит, будет ли Центробанк и дальше повышать ключевую ставку, отмечается в заявлении регулятора. Он также продлил мораторий на покупку валюты до конца года. Экономисты, опрошенные РБК, отмечают: ещё полтора месяца назад о повышении ключевой ставки речи не шло. Но санкции США против России из-за дела об отравлении в Британии семьи Скрипалей, введённые в августе, привели к массовому выходу иностранных инвесторов из российских активов. Курс рубля после повышения ключевой ставки ЦБ резко укрепился. Доллар сейчас торгуется меньше 68 рублей, а евро в районе 79ти. Растут в цене и акции банков.

Центробанк в последний раз поднимал ключевую ставку в декабре 14года. Это произошло на фоне обвала рубля.