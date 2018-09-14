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Эксклюзив Эха 14:38, 14 сентября 2018

Слабунова:Оппозиционные силы обвиняют администрацию Питера в попытке сорвать законную акцию против пенсионной реформы

Представители широкого спектра оппозиционных сил России обвиняют администрацию Санкт-Петербурга в попытке сорвать законную акцию против пенсионной реформы. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии «Яблока» Эмилия Слабунова.

По ее словам, после согласования властями Санкт-Петербурга акции против повышения пенсионного возраста, администрация города предложила организаторам другое место для проведения мероприятия – на расстоянии 14 километров от центра – якобы из-за коммунальной аварии.

Э.Слабунова напомнила, что «закон не предполагает таких изменений в процедурах согласования», поэтому организаторы мероприятия и руководители партий «сделали совместное заявление», в котором они «требуют от администрации Петербурга, чтобы митинг состоялся в ранее согласованном месте (на площади Ленина – ЭМ) и были обеспечены все конституционные права жителей» города.

Как уточнила Э.Слабунова, руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский присутствовал на площади и не видел «никаких признаков» аварийных работ. По ее словам, он также сделал запрос в ГУП Водоканал Санкт-Петербурга" в связи с тем, что на сайте госпредприятия отсутствует информация об аварии в этом месте, в то время как об авариях на других участках сообщается.

Э.Слабунова подчеркнула, что, препятствуя реализации конституционных прав граждан, администрация города нарушает закон. Более того, ее действия, считает председатель «Яблока» носят провокационный характер. «Они подталкивают к тому, чтобы люди выходили на несанкционированные действия, и тем самым именно власти дестабилизируют ситуацию и в городе и в стране в целом, когда мы наблюдаем подобные ситуации в других регионах и городах», — сказала Э.Слабунова.

Председатель «Яблока» обратила внимание, что организацией акции занимались 25-36 организаций, среди которых присутствуют в том числе «Партия Роста», «Справедливая Россия», «ПАРНАС», «Партия перемен». Она также отметила, что представители оппозиционных сил обсуждают «совместные действия по ряду вопросов и в первую очередь по повышению пенсионного возраста».

Проведение акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге было запланировано на 16 сентября.

Комментарии

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nina51 14 сентября 2018 | 15:08

Вот неугомонные ))) Повышать и еще раз повышать лет до 70, не меньше ! Представители широкого спектра, уже смешно )))

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