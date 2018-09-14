Суд в Кемерово по ходатайству следствия арестовал на 2 месяца бывшего заместителя главы кузбасского Стройнадзора Светлану Шенгерей. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», — сообщает Интерфакс. По версии следствия, в 2014-ом году при проверке торгового центра Шенгерей намеренно, по указанию руководства, скрыла информацию о нарушениях пожарной безопасности. Чиновница подписала акты и заключения, необходимые для ввода здания в эксплуатацию.